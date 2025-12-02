Omicidi della Seconda Faida, niente ergastolo per il boss Lello Amato

PUBBLICITÀ

Omicidi della Seconda faida di Scampia, arrivano le condanne per il boss degli Scissionisti Raffaele Amato e per il ras di Miano Oreste Sparano. I due rispondevano degli omicidi di Salvatore Ferrara, Luigi Magnetti e Carmine Fusco (Sparano solo di quello di Fusco), delitto avvenuti in quella che è conosciuta come la ‘seconda faida’ e cioè quando si assistette ad uno sfaldamento del fronte scissionista che aveva sconfitto i Di Lauro.

Niente ergastolo al boss Amato

Complessa la vicenda processuale per il capo degli Scissionisti Raffaele Amato che ha rimediato una condanna a 30 anni: rischiava il carcere a vita ma fondamentali si sono rivelate le argomentazioni dei suoi legali Domenico Dello Iacono e Emilio Martino che hanno evidenziato alcuni particolari tecnici rivelatisi decisivi per evitare la stangata al suo assistito. Amato fu arrestato in Spagna nel 2008, nel paese iberico all’epoca non era ancora arrivata l’estensione dell’estradizione e il boss era stato già consegnato dalla Spagna all’Italia. Tuttavia nel paese iberico il massimo della pena (30 anni) è entrato in vigore nel 2015 e così il legale ha potuto ottenere il cosiddetto sistema delle garanzie secondo cui un imputato arrestato in Spagna può essere condannato in Italia a patto che il carcere non sia indefettibilmente a vita ponendo di fatto un vincolo. Principio fatto valere in Corte d’appello e dinnanzi la Corte costituzionale spagnola. Una conoscenza della materia che ha permesso alla difesa di ottenere la condanna a trent’anni per tutti e tre gli omicidi.

PUBBLICITÀ

L’altra condanna a Sparano

Ha riportato la medicina condanna anche Oreste Sparano, ras della mala di Miano, imputato solo per l’omicidio di Carmine Fusco, delitto avvenuto nel febbraio del 2008. A stabilirlo il gup del tribunale di Napoli che ha pienamente accolto le argomentazioni dei difensori di Sparano, gli avvocati Luigi Senese e Gandolfo Geraci. Sparano è riuscito così a riportare una condanna minima se pensiamo che gli veniva contestato l’omicidio. Pena che, in virtù della legge Cartabia, potrà essere ridotta a 16 anni. Per l’omicidio Fusco erano stati già condannati all’ergastolo Luca Raiano e a 10 Fabio Magnetti.