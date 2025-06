Garlasco, parla la mamma di Chiara Poggi: “L’assassino è noto, ci sono le prove”

PUBBLICITÀ

La mamma di Chiara Poggi non ci sta, e dopo l’ultimo servizio andato in onda a Le Iene, Rita Preda ha rotto il silenzio. ha chiesto rispetto per la figlia che essendo stata uccisa non può difendersi dalle calunnie e dal fango che le viene gettato addosso con cadenza quotidiana. La donna ha anche fatto riferimento alla nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, amico di infanzia di suo figlio Marco. “Se vogliono indagare, approfondire, facciano pure. Ci mancherebbe – ha spiegato la signora Poggi – Noi, lo ripeto ancora una volta, siamo certi che la verità sia stata scritta con la sentenza di condanna di Alberto Stasi. Lui ha ucciso Chiara, è tutto provato”.

