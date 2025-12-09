Ferita nello scoppio a Gaza, bimba di 7 anni curata al Santobono

PUBBLICITÀ

È arrivata nella notte all’AORN Santobono Pausilipon di Napoli un’altra piccola paziente proveniente dalla Striscia di Gaza. Si tratta di una bambina di 7 anni con esiti di gravi ustioni di secondo e terzo grado provocate da scoppio. Le ferite, già parzialmente trattate a Gaza, richiedono ora interventi mirati e altamente specialistici che saranno effettuati presso la UOSD Chirurgia Plastica e Centro Ustioni Pediatrico dell’ospedale pediatrico partenopeo, diretta da Marcello Zamparelli.

Le ferite della bimba dopo lo scoppio a Gaza

Dai primi accertamenti effettuati, la bambina presenta cicatrici estese sul volto, sul collo, sul petto e su un braccio per le quali sarà predisposto un percorso terapeutico specifico volto al miglior recupero funzionale ed estetico possibile.

PUBBLICITÀ

La bimba è arrivata in Italia nell’ambito della missione Medevac ed è atterrata all’Aeroporto di Ciampino con un volo militare, sotto la supervisione della Cross di Pistoia e con il coordinamento dell’Unità di Crisi della Farnesina. Ad accoglierla in Italia c’era un’ambulanza del 118 della ASL Napoli 1 Centro che, nelle ore notturne, ha provveduto al trasferimento in sicurezza fino al Presidio Ospedaliero Santobono di Napoli.

Da Gaza a Napoli

Ad accompagnare la piccola la mamma, il papà e due fratellini di 5 e 9 anni. La famiglia, originaria di Gaza City, si è detta “spaesata”. Ma, nonostante la stanchezza del viaggio, l’unico desiderio è che la piccola Salma, questo il suo nome, possa ricevere le migliori cure possibili e intraprendere un percorso terapeutico seguito da specialisti dedicati. Grazie al supporto della Fondazione Santobono Pausilipon, la famiglia sarà ospitata in uno degli alloggi messi a disposizione per garantire un ambiente sereno, protetto e vicino all’ospedale durante tutto il periodo di cura.

Santobono orgoglio internazionale

“L’arrivo di questa piccola paziente e l’accoglienza della sua famiglia rappresentano una nuova testimonianza dell’impegno nostro e di tutte le istituzioni coinvolte nel garantire assistenza medica e umana ai piccoli pazienti provenienti da scenari di crisi e alle loro famiglie. Il nostro Centro Ustioni Pediatrico, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, per competenze e capacità assistenziali, assicurerà alla piccola un percorso terapeutico adeguato. Si conferma ancora una volta, quindi, il ruolo attivo dell’Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon in tutte le operazioni di assistenza sanitaria internazionale” è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono Pausilipon.