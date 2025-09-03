Gender reveal con fuochi e fumogeni, caos fuori al Duomo di Napoli

PUBBLICITÀ

Gender reveal con fuochi e fumogeni, caos fuori al Duomo. L’episodio è stato denunciato da Francesco Emilio Borrelliattraverso i suoi profili social. Infatti il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra ha mostrato il video girato all’esterno della cattedrale di Napoli. Non è stato specificato, però, se le persone coinvolte abbiano chiesto i dovuti permessi. “È questa la nuova funzione dell’area? Se hanno avuto i permessi vorrei sapere chi glieli ha dati. Se non li avevano vorrei sapere perché nessuno è intervenuto“, conclude Borrelli.

La risposta della Curia di Napoli sul gender reveal

In merito alle immagini diffuse tramite social relative a un gender reveal che si sarebbe tenuto la scorsa notte sul sagrato del Duomo, la Curia di Napoli ha dichiarato: “L’evento si è tenuto durante la notte, quindi nell’orario di chiusura della cattedrale, su una strada pubblica solitamente sorvegliata h24″, si legge in una nota. “Per fortuna non ci sono registrati danni alla facciata della Cattedrale. Auspichiamo che in futuro – conclude la nota – ci sia maggiore sensibilità da parte di quanti vogliano festeggiare la nascita di una nuova creatura come un bell’evento e non un fatto di cronaca“.

