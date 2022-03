Mugnano in lutto per Mastromo, addio all’ex Presidente del Consiglio

La morte di Gennaro Mastromo ha colto di sorpresa la politica locale e i cittadini di Mugnano. Il 58enne è spirato all’ospedale Cardarelli dove era ricoverato: la tragedia è avvenuta pochi giorno dopo il suo compleanno, 6 marzo 1964. Mastromo entrò per la prima volta in consiglio comunale nel 2005 quando venne eletto nella maggioranza dell’allora sindaco Daniele Palumbo.

Dopo la naturale fine della consiliatura, però, decise di appoggiare l’altro candidato sindaco di centrosinistra Giovanni Porcelli, inoltre, dal 2010 al 2014 venne eletto presidente del consiglio comunale. Dopo un turno elettorale di stop, si ricandidò nel 2020 a sostegno di Luigi Sarnataro ma non riuscì ad entrare nell’assise comunale.

LE DEDICHE PER GENNARO

“La tua prematura scomparsa è una notizia orribile che mi addolora profondamente e una grave perdita per tutta la nostra comunità. Che la terra ti sia lieve caro Gennaro… Un abbraccio forte a tutti i tuoi cari!“, scrive l’ex sindaco Palumbo.

Sono tanti gli amici che hanno voluto ricordare sui social l’impegno politico di Mastromo. “Gennaro per me era un amico, tante battaglie insieme, tante cose, tanta vita. Con lui ho condiviso successi e sconfitte. Stasera voglio ricordarlo così. Con la foto che aveva sul suo profilo. Abbracciati in una manifestazione insieme. Che la terra ti sia lieve Gennaro. Mugnanese vero. Un abbraccio ad Angela e ai suoi figli”, scrive l’attuale consigliere regionale Porcelli.

Non è mancato il ricordo dell’attuale fascia tricolore Sarnataro: “Voglio ricordarti così, sorridente… e ringraziarti ancora per quanto hai dato, non solo per la famiglia, per il lavoro, per il mondo dello sport ma anche per la passione e l’impegno che hai messo sempre al servizio della tua città. L’amministrazione comunale tutta si stringe al dolore di familiari e amici per la scomparsa dell’amico Gennaro Mastromo. R.I.P.”