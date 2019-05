Tragedia in Campania, donna trovata morta in casa, marito privo di sensi: è giallo

Tragedia in casa a Melito Irpino, in provincia di Avellino, dove una donna di 82 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua casa. Il marito di 93 anni è stato invece trovato privo di sensi in stato confusionale ed è stato trasportato al vicino ospedale.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Grottaminarda che escludono l’aggressione poiché sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza.