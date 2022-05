“Ogni anno che passa, arricchisce il tuo tempo di bellezza”, lo splendido messaggio di Gigi Finizio alla moglie

“Buon Compleanno Amore mio. Ogni anno che passa, arricchisce il tuo tempo di Bellezza, e di Saggezza Vorrei dirti tante cose ma nel mio cuore c’è una sola frase… Ti Amo”. Questo lo splendido messaggio che Gigi Finizio ha scritto sui social per la moglie Bruna Pirelli, da cui ha avuto due figli.

Nella lunga intervista rilasciata a Vieni da me, Gigi Finizio ha parlato dell’amore con la moglie Bruna Pirelli: «E’ una donna che ti suggerisce tante cose con la giusta attenzione, parla poco ma trasmette molto con gli occhi. E’ la casa, è la famiglia». Una storia che va avanti da tanto tempo: «32 anni di matrimonio quest’anno, forse l’unica coppia salva. E’ difficile, molto difficile, sopportare (ride, ndr)». Poi sul ritorno sulle scene: «Mancavo da un po’ di tempo, ho fatto una pausa voluta: ho fatto un viaggio introspettivo per non saturare quello che era il mercato del live e per incontrare un team diverso che collaborasse e crescesse insieme a me». Gigi Finizio ha poi concluso: «La gente pensa un sacco di cose. E’ stato pesante fermarsi volutamente: io vivo per i live, incontro la gente. Mi sono rinchiuso nella sala di pre-produzione: ho resettato tutto, ho fatto il disco a Siena».