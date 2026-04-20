Gioco finito in tragedia, 17enne ucciso da un colpo di pistola in casa

Tragedia a Lecce: 17enne muore dopo un colpo di pistola partito accidentalmente in casa

Un ragazzo di 17 anni è morto nella serata di domenica 19 aprile a Lecce dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola esploso accidentalmente all’interno dell’abitazione in cui viveva. La vittima era di nazionalità bulgara e condivideva la casa con il fratello di 28 anni.

Secondo una prima ricostruzione, in casa era presente anche un amico dei due fratelli al momento della tragedia. Il giovane avrebbe impugnato un’arma trovata nell’abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe partito un colpo che lo ha raggiunto alla testa.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e verificare la provenienza dell’arma.

Dai primi accertamenti investigativi, l’ipotesi al vaglio è quella di un gioco finito in tragedia, ma saranno gli ulteriori rilievi a stabilire le responsabilità e le circostanze precise dell’accaduto.