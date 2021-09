Non convince il racconto di Carmine Grammatica, il 18enne ferito ai Quartieri spagnoli da colpi di arma da fuoco (leggi qui l’articolo). Il giovane è stato trasportato all’Ospedale Pellegrini con una ferita d’arma da fuoco alla caviglia. Sarebbe stato colpito in una strada non precisata dei Quartieri Spagnoli. Il giovane ha rimediato trenta giorni di prognosi prescritti per una frattura ossea della caviglia sinistra. E’ attualmente ricoverato in ortopedia. Sullo sfondo potrebbe esserci lo scontro tra baby gang in odor di malavita.

