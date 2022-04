Giovanni Guarino ucciso a 18 anni a Torre del Greco, l’ultima domenica tra lavoro e divertimento

«Povero Giovanni. Era educatissimo, bravissimo. Non si può morire per colpa di qualche ragazzo montato di testa». Sono tanti i commenti sui social alla notizia della morte di Giovanni Guarino, il ragazzo accollato ieri sera nella zona di Leopardi a Torre del Greco e deceduto con un fendente al cuore.

Messaggi alla famiglia ma anche appelli a che le strade tornino più sicure: «Io e mio marito – scrive un’altra donna – passavamo di lì durante quell’orribile macello. Non si capiva nulla, caos totale, ragazzette di 12/13 anni che andavano da un marciapiede all’altro. Abbiamo capito subito che era successo qualcosa di brutto e ce ne siamo andati in fretta. Non è più come una volta, hai paura di mandare i tuoi figli a trascorrere qualche ora con gli amici». Anche i parenti lasciano traccia del loro dolore su Facebook: «È mio cugino – si legge in un messaggio – Un bravissimo ragazzo».

Giovanni Guarino insieme ad un suo amico ieri sera intorno alle 23 si trovava in un parco giochi nel quartiere Leopardi, quando i due si sono imbattuti in una banda formata da almeno due coetanei che li ha fermati e – secondo le prime frammentarie ricostruzioni – ha inscenato una rissa. La vittima è stata colpita con 7 coltellate, la prima alle spalle, una delle quali – fatale – al cuore. Il suo amico è rimasto ferito gravemente, si trova ora all’Ospedale Maresca, e non sarebbe in pericolo di vita. All’esterno della struttura momenti di tensione all’arrivo dei parenti delle due vittime, anche se non sono stati segnalati insulti o minacce al personale sanitario. In mattinata sono stati fermati due diciassettenni di Torre Annunziata.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco e della Squadra mobile, che hanno raccolto le prime testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni del parcheggio privato riadattato per ospitare le giostre. A Fanpage, la mamma del ragazzo 18enne ferito e ricoverato all’Ospedale Maresca ha detto: “Sto male. Mio figlio ha una ferita sotto al cuore. È fuori pericolo, ma ancora sotto osservazione. Speriamo che vada tutto bene. Con Giovanni erano grandi amici”. “Si volevano mettere in mostra, tirando un coltello, uccidendo mio cugino, una persona che se la guardavi un po’ di più sarebbe scappata”, ha detto ai microfoni di Fanpage il cugino di Giovanni Guarino. “Hanno ucciso un figlio di mamma – ha aggiunto – bello come il sole, era indifeso, voleva cercare di capire ma era troppo tardi”.

Giovanni Guarino aveva trascorso la mattina della domenica vendendo fragole in strada, poco distante dal negozio di frutta e verdura dello zio materno in cui lavorava. Viene descritto da tutti come un ragazzo senza grilli per la testa, abituato a lavorare e a dare una mano alla famiglia. La sua morte ha destato profondo dolore tra le tante persone che lo conoscevano, proprio grazie al suo lavoro: il negozio, Ortofrutta Colantuono, si trova infatti nel mercato di Torre del Greco, un posto molto frequentato.