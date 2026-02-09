Giro di estorsioni a Fuorigrotta, scarcerato il baby ras di Bagnoli

PUBBLICITÀ

È considerato un emergente della mala di Bagnoli e Fuorigrotta nonché fedelissimo dei Troncone, il clan di via Caio Duilio che aveva messo in piedi un vasto giro di estorsioni nell’area flegrea. Mattia Maiorino, 23 anni appena compiuti, è stato scarcerato pochi giorni fa e ha ottenuto gli arresti domiciliari fuori regione. Determinanti ai fini della decisione del giudice Alessandra Cesare si sono rivelate le argomentazioni del suo legale, il penalista Dario Carmine Procentese. Il gip, nonostante il parere contrario del pubblico ministero, ha infatti ritenuto che, alla luce della recente condanna incassata (tre anni e sei mesi) le esigenze cautelari dovessero essere rivalutate.

Maiorino era stato arrestato nel marzo 2025 insieme ad altre cinque persone ritenute organiche al clan Troncone. L’inchiesta aveva fatto luce su un giro di estorsioni alquanto inquietante: il pizzo sarebbe stato infatti imposto persino alle bancarelle che vendono i botti di Capodanno. Tra le vittime anche il tiktoker Ernesto Colella. Maiorino farebbe parte dell’omonimo gruppo di Bagnoli intenzionato da tempo a scalzare gli Esposito dal quartiere

