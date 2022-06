Giugliano, al Settimo Circolo l’inaugurazione del murales con l’associazione Set Me Free

Nell’ambito del Piano scuola estate 2021, finanziato dal Miur, il Settimo Circolo Didattico di Giugliano in Campania, con la collaborazione dell’’APS Set Me Free, ha sviluppato i PON “Presente e Passato”, ”Natura d’animo” e “Diversità come opportunità”, finalizzati al contrasto della dispersione scolastica; tali lavori si concluderanno con l’inaugurazione dei murales il giorno 10 giugno alle ore 13:30. L’uomo è da considerarsi come un flusso di energia, coscienza e conoscenza, che si muove in una dimensione spazio-temporale. Investire sulla creatività dei bambini è una formula evolutiva per ereditare la memoria del passato, l’osservazione critica delle tematiche sociali del presente, la cooperazione come strumento nella costruzione di futuri possibili e desiderabili.

Con “Natura d’animo” si è voluto significare la vitalità dell’ecosistema nella sua totalità, assimilato a un unico organismo vivente. Esso rappresenta il principio unificante da cui prendono forma i singoli organismi, i quali, pur articolandosi e differenziandosi ognuno secondo le proprie specificità individuali, risultano tuttavia legati e valorizzati da un desiderio autentico universale di interdipendenza. I laboratori grafico-pittorici sono stati strutturati ed eseguiti in vista della creazione dei murales, frutto dei lavori di ciascun alunno guidati dall’artista La Mattina Corrado. Infine, come attestato di riconoscenza e stima reciproca tra l’APS Set me free e il Settimo Circolo Didattico per una relazione e un dialogo mantenuti vivi dalle diverse sensibilità e dalla bontà delle intenzioni di crescere insieme, Set Me free ha donato all’Istituto una raffigurazione della poetessa Alda Merini, che racchiude in sé tutta la simbologia dei suddetti valori.