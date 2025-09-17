Giugliano. Arrestato dopo l’irruzione armata in un bar, 50enne ottiene i domiciliari

Ha ottenuto gli arresti domiciliari a Giugliano Antonio Micillo, il 50enne che lo scorso luglio, pistola in pugno, è entrato armato all’interno di un bar in piazza Matteotti a Giugliano. L’uomo era finito in carcere. Il gip presso il Tribunale Di Napoli nord, su istanza dell’avvocato penalista Pasquale Parisi, ha concesso la misura degli arresti domiciliari al 50enne presso l’abitazione di Giugliano.
Fece irruzione in un bar di piazza Matteotti, cercando con insistenza una persona che, secondo le sue parole, lo avrebbe preso in giro. “Gli voglio sparare!”, avrebbe urlato davanti ai clienti atterriti, scatenando il panico.
Fortunatamente, la persona in questione non si trovava all’interno del bar. Il titolare, senza perdere tempo, allertò la Polizia. Gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca intervennero rapidamente, rintracciando il sospettato poco lontano.
Alla vista della pattuglia, l’uomo cercò di scappare, puntando l’arma contro i poliziotti nel tentativo di intimidire. Nonostante l’evidente pericolo, gli agenti riuscirono a fermarlo e disarmarlo senza conseguenze per nessuno.