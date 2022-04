Giugliano. Arrivano altri bonus spesa fino a 500 euro: la graduatoria per 4088 famiglie

La prossima settimana inizierà l’erogazione dei buoni spesa. I cittadini riceveranno un messaggio con il codice necessario per utilizzarli. Ad annunciarlo è il sindaco Pirozzi: “Abbiamo, come promesso, in un primo momento esaurito la graduatoria precedente consegnando il buono spesa anche a coloro che erano risultati assegnatari ma non erano beneficiari per carenza di fondi. Abbiamo, quindi, in una prima fase deciso di confermare quanto promesso e dare precedenza a coloro che non avevano ricevuto sostegno nella prima fase della distribuzione delle risorse disponibili”. I buoni saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 30/06/2022

“Abbiamo poi proceduto a pubblicare un nuovo bando ed oggi è stata pubblicata la graduatoria definitiva in modo che dalla prossima settimana l’ufficio provvederà all’attribuzione della somma di € 1.297.300,00 a ben 4088 nuovi nuclei familiari. Dalle piccole alle grandi cose, siamo al lavoro per dare risposte continue alla città ed anche in questo caso speriamo di aver contribuito, seppur in minima parte, a dare un segnale concreto di aiuto a chi oggi ha bisogno di una mano per affrontare un momento di difficoltà”.

Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti tantum, così come segue:

• Nuclei familiari con n. 5 o più componenti: 500 €

• Nuclei familiari con n. 4 componenti: 400€

• Nuclei familiari con n. 3 componenti: 300€

• Nuclei familiari con n. 2 componenti: 200€

• Nuclei familiari con n. 1 componente: 100€

In ogni caso il valore del buono spesa per nucleo familiare non può superare l’importo di € 500,00.