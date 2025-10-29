PUBBLICITÀ
HomeCronacaGiugliano, auto perde il controllo e si schianta in Piazza Annunziata
CronacaCronaca locale

Giugliano, auto perde il controllo e si schianta in Piazza Annunziata

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Giugliano, auto perde il controllo e si schianta in Piazza Annunziata
PUBBLICITÀ

Momenti di paura nella notte tra domenica e lunedì in Piazza Annunziata a Giugliano, dove una Jeep bianca ha perso il controllo finendo contro paletti e panchine dell’area pedonale. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito: gli occupanti dell’auto sono usciti illesi, ma lo spavento tra i presenti è stato grande. I residenti sono stati svegliati dal forte boato. In molti si sono precipitati in strada a prestare i primi soccorsi. L’intera scena è stata ripresa dalle ttelecamere di videosorveglianza installate nella zona. Restano da chiarire le cause dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati