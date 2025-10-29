Giugliano, auto perde il controllo e si schianta in Piazza Annunziata

Momenti di paura nella notte tra domenica e lunedì in Piazza Annunziata a Giugliano, dove una Jeep bianca ha perso il controllo finendo contro paletti e panchine dell’area pedonale. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito: gli occupanti dell’auto sono usciti illesi, ma lo spavento tra i presenti è stato grande. I residenti sono stati svegliati dal forte boato. In molti si sono precipitati in strada a prestare i primi soccorsi. L’intera scena è stata ripresa dalle ttelecamere di videosorveglianza installate nella zona. Restano da chiarire le cause dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.