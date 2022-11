Giugliano, auto ribaltata in un terreno: chiesto l’intervento delle forze dell’ordine

Un’auto ribaltata, probabilmente a seguito di un incidente stradale, è stata rinvenuta stamattina a Giugliano in via Selva Piccola. La vettura è finita in un terreno ai margini della stradina. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto nè il numero delle persone coinvolte. Non è la prima volta che in quella strada si verificano incidenti simili. Il manto stradale non perfetto, l’assenza di segnaletica e di dissuasori della velocità e l’alta velocità sono tutti ingredienti che periodicamente favoriscono gli incidenti in via Selva Piccola, importante arteria che collega la zona del cimitero di Giugliano con Casacelle e Campopannone, dove si trova il liceo Cartesio.