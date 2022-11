Morto per un intervento di bypass gastrico, Borrelli: “Il caso Arcella salverà altre vite”

Prosegue il processo a Nola contro i medici Carlo Casillo e Stefano Cristiano, quest’ultimo esperto in operazioni chirurgiche per dimagrire e coinvolto in altri due casi di presunta colpa professionale. I due medici sono accusati di aver causato il decesso di Raffaele Arcella. Il 29enne di Caivano morto dopo un intervento di by-pass gastrico eseguito alla clinica Trusso di Ottaviano. Durante l’intervento, l’arteria retrostante lo stomaco del giovane subì una grave lesione. Tale complicazione rese necessario il trasporto del giovane – ormai in condizioni critiche – al Policlinico di Napoli, dove però non fu possibile salvargli la vita. Nella giornata del 14 novembre si è tenuta un’udienza fiume, cominciata alle 11:30 e terminata alle 20:30.

Le dichiarazioni del padre di Raffaele Arcella, Antonio, dopo l’udienza del 14 novembre

“I medici Cristiano Stefano e Casillo Carlo hanno portato 5 dei migliori professori di cattedra universitaria i quali hanno però evidenziato i pericoli di questo tipo di interventi bariatrici. Alla domanda, più volte ripetuta, del mio avvocato Fernando Maria Pellino : ‘chi ha lasciato per troppo tempo la sonda gastrica nelle viscere di Raffaele?’ nessuno ha dato una risposta esaustiva. Chiediamo solo che si assumano la loro responsabilità e chiedano scusa ai tanti operatori sanitari che ogni giorno cercano di salvare vite umane a differenza di quello che non hanno fatto loro”. Queste le parole di Antonio Arcella, padre di Raffaele.

Il commento del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli

“La famiglia Arcella sta subendo un calvario, un martirio da troppo tempo. È ora che abbia giustizia e che gli venga restituita un po’ di serenità. Chiediamo che il processo porti alla luce tutta la verità ed ogni responsabilità nel più breve tempo possibile. E’ assurdo morire per un simile intervento. Per questo il caso Arcella dovrà anche servire ad aprire nuove e diverse possibilità a tutti coloro che hanno pensato e pensano di sottoporsi ad interventi chirurgici per dimagrire”. Ha dichiarato il Consigliere Regionale dei Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.