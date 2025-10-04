Giugliano in lutto per Antonio Fico, lo storico imprenditore aveva 65 anni

PUBBLICITÀ

Giugliano in lutto per la scomparsa di Antonio Fico. Si è spento all’età di 65 anni lo storico imprenditore edile, figura di riferimento per il territorio grazie al suo impegno professionale e alla dedizione con cui ha contribuito allo sviluppo della città.

La camera ardente è stata allestita al Funeral Center di Villaricca, aperta oggi dalle 10 alle 20 e domani mattina per consentire a familiari, amici e colleghi di porgere l’ultimo saluto. I funerali si svolgeranno domani alle 16:30 presso il Santuario dell’Annunziata di Giugliano, dove la comunità si stringerà attorno ai suoi cari.

Antonio Fico lascia il ricordo di un uomo generoso e appassionato del proprio lavoro, profondamente legato ai valori della famiglia e della solidarietà. In molti lo ricordano come un imprenditore capace di unire professionalità e umanità, qualità che gli hanno valso stima e affetto da parte di chi lo ha conosciuto.