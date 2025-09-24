PUBBLICITÀ
Giugliano inaugura il nuovo asilo nido comunale: posti gratuiti per 20 bambini

La città di Giugliano compie un passo importante per le famiglie e i più piccoli. Mercoledì 1 ottobre verrà inaugurato il nuovo asilo nido comunale, situato all’interno della Villa Comunale, con accesso da corso Campano.

La struttura, moderna, sicura e accogliente, nasce per rispondere ai bisogni educativi della fascia 0–36 mesi e per favorire la conciliazione famiglia–lavoro, in linea con le misure promosse dalla Regione Campania.

L’asilo potrà accogliere fino a 20 bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, residenti a Giugliano, con famiglie aventi un indicatore ISEE fino a 40.000 euro. La frequenza sarà gratuita, comprensiva del servizio mensa, con orario dalle 8 alle 16, fino a luglio 2026.

Il sindaco Diego D’Alterio ha sottolineato come l’apertura di questa struttura rappresenti “un aiuto concreto ai genitori che ogni giorno si dividono tra lavoro e impegni familiari”.

Le iscrizioni sono già aperte online attraverso il sito del Comune di Giugliano: serviziweb.comune.giugliano.na.it

Inoltre, la segreteria sarà a disposizione delle famiglie tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00, offrendo assistenza nelle procedure di iscrizione e la possibilità di visitare la nuova struttura.

