Giugliano piange la scomparsa di Gianluca, il 44enne deceduto dopo il malore

Giugliano piange l’improvvisa e prematura scomparsa di Gianluca Morardi. L’uomo aveva 44 anni ed era un operatore del 118 presso l’associazione “Gli angeli del soccorso”.
Morardi, che lascia la moglie ed un figlio, aveva accusato un malore circa due settimane da. Dopo il ricovero all’ospedale di Pozzuoli, è poi deceduto nella giornata di ieri. Tantissimi i messaggi di cordoglio.
I funerali di Gianluca Morardi si sono celebrati ieri, domenica 21 settembre, presso la Parrocchia San Francesco d’Assisi di Villaricca.
Di seguito, il post di cordoglio rilasciato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, attraverso la propria pagina Facebook: