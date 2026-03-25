Giugliano, piano traffico per Pasqua e ponti primaverili: sensi unici per evitare il caos

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Un piano straordinario per evitare il traffico paralizzante che ogni anno colpisce il litorale nei giorni festivi. L’assessore Alfonso Sequino ha annunciato le nuove misure sulla viabilità in vista delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

Senso unico verso i lidi di Varcaturo

Il cuore del dispositivo riguarda la circolazione verso la costa: sarà istituito un senso unico in entrata da via Orsa Maggiore verso i lidi di via Marina di Varcaturo, con uscita obbligata su via Staffetta. Le altre direttrici resteranno invariate.

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L’obiettivo è chiaro: evitare gli ingorghi che negli anni passati hanno bloccato per ore automobilisti e residenti, soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza.

Controlli e coordinamento intercomunale

Il piano è stato definito nell’ambito del Comitato Operativo Viabilità (COV) presso la Prefettura di Caserta, in raccordo con quella di Napoli e con il coinvolgimento del Comune di Castel Volturno.

Gli incroci principali saranno presidiati dagli agenti della Polizia Municipale dei due comuni, mentre ANAS e Autostrade segnaleranno il traffico attraverso i pannelli luminosi.

“Stop alla sosta selvaggia”

Tra i punti centrali dell’intervento c’è anche il richiamo al rispetto delle regole: la sosta irregolare viene indicata come una delle principali cause dei blocchi stradali. L’amministrazione punta quindi anche sulla collaborazione dei cittadini.

Verso una soluzione stabile

L’iniziativa ha carattere sperimentale ma potrebbe diventare strutturale. L’assessore ha infatti sottolineato che, in caso di esito positivo, il dispositivo potrà essere riproposto in maniera definitiva per migliorare la vivibilità del litorale.

L’obiettivo dichiarato è trasformare la fascia costiera in uno spazio più ordinato, accessibile e sicuro, capace di accogliere al meglio turisti e residenti durante i periodi di maggiore affluenza.

Nei prossimi giorni è attesa l’ordinanza con tutti i dettagli operativi.