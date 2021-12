Fatture false tra Giugliano e Qualiano, i nomi dei ‘colletti bianchi’ coinvolti

In totale sono cinque le persone coinvolte nell’indagine destinatarie di misure cautelari, di cui due arresti domiciliari. Inoltre durante l’indagine realizzata dalla Procura di Napoli Nord e dalla Guardia di Finanza sono stati eseguiti sequestri preventivi per 31 milioni di euro nei confronti di 99 tra persone fisiche e giuridiche, residenti in Campania. In carcere è finito il 39enne Mirko Iavolato mentre ai domiciliari Massimiliano Noviello, 53enne di Marano. Le altre tre persone coinvolte sono due commercialisti con studio a Qualiano e un consulente del lavoro

I due professionisti erano specializzati nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti e nella creazione di società esistenti solo su carta. Dalle indagini della Guardia di Finanza di Napoli è emerso che i due avrebbero costituito, intestandole a prestanomi, numerose società fittizie, cosiddette “cartiere”, che avrebbero emesso false fatture di vendita di materiale edile ad aziende effettivamente esistenti, che dunque fingevano di acquistare i prodotti per l’edilizia. Queste ultime aziende inviavano i soldi tramite bonifici alle società cartiere; il denaro veniva poi dirottato su conti esteri riconducibili a commercianti stranieri residenti in Italia, che erano complici dei due professionisti, o su conti correnti della Repubblica Ceca intestati a società controllate di fatto sempre dai due commercialisti indagati, che potevano quindi monetizzare le somme. I professionisti trattenevano una percentuale dei soldi corrispondente all’Iva e restituivano le restante parte della somma alle società acquirenti, che potevano così assicurarsi indebiti risparmi mediante la contabilizzazione di costi mai sostenuti, accumulando inoltre un ingente credito Iva, e potendo quindi costituire fondi neri e operare sul mercato con maggiori risorse e in violazione delle regole sulla libera concorrenza.