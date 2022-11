Giulia Salemi si confessa: “Il mio seno ha due taglie diverse per colpa di un tumore”

Giulia Salemi è una ragazza di 29 anni che si è fatta strada nel mondo televisivo. Ad oggi infatti è una modella, un’attrice e ha partecipato a svariati programmi TV. Ha raggiunto molte persone grazie alla partecipazione al programma televisivo condotto da Alfonso Signorini: il Gf Vip. Nonostante il suo successo e la sua bellezza, però, anche la famosa influencer ha vissuto dei momenti difficili durante la sua vita.

I complessi sul fisico e la battaglia di Giulia Salemi

Anche se ad oggi la fama che la precede potrebbe dimostrare altro, anche Giulia Salemi ha vissuto durante la propria vita dei momenti che l’hanno costretta a mettersi in discussione. Sul petto ha infatti una cicatrice molto evidente, e le dimensioni del suo seno non sono uniformi. Queste problematiche sono insorte dopo la scoperta di un tumore al seno che necessitava di un intervento chirurgico. Eppure nonostante quelle ‘imperfezioni’ che tanto l’affliggevano, Giulia non ha mai deciso di rivolgersi alla chirurgia estetica. Ha preferito più che altro accertarsi così come era senza tentare di mutare quello che l’aveva resa più forte e che aveva segnato un momento particolare della sua vita. Grazie, soprattutto, al sostegno del fidanzato Pierpaolo Petrelli e della mamma Fariba Tehrani ha affrontato con più coraggio quelle anguste circostanze.

Le parole della mamma: Fariba Tehrani

“Forse non tutti lo sanno ma Giulia quando aveva soltanto tre mesi ha dovuto fare i conti con un tumore al petto. Io e mio marito abbiamo notato che qualcosa non andava quando Giulia di notte faceva fatica a respirare e tossiva come se qualcosa la stesse soffocando. Con i giorni avendo la conferma che il malessere non passava ci siamo recati da alcuni medici, questi inizialmente le avevano diagnosticato una bronchite. Ma l’amara verità è venuta fuori soltanto dopo un confronto con un luminare. Una massa che cresceva identificava un rischio sempre più acuto ed evidente. A quel punto i medici hanno fissato l’intervento chirurgico durato 5 ore, ci hanno poi comunicato che il tumore era benigno ed era stato rimosso con facilità. Durante i tre anni successivi Giulia ha dovuto ricevere frequenti accertamenti e controlli di prevenzione. C’era sempre il timore che quella massa potesse ritornare ma per fortuna non si ricreò mai più”. Queste le dichiarazioni della madre della famosa influencer.