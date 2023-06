Lacrime nel Casertano per Giuseppe, il 39enne è morto durante la vacanza

PUBBLICITÀ

Lacrime nella cittadina di Marcianise per la scomparsa di Giuseppe Amato. Il giovane, di 39 anni, si è spento nella notte tra venerdì a sabato a Maratea, cittadina lucana per la quale era partito solo poche ore prima. A portarlo via un malore improvviso nel sonno. Amato e stimato in tutta la comunità, il 39enne lavorava in una multisala della provincia di Napoli.

La sua dipartita lascia un vuoto enorme nel cuore di amici e familiari che in queste ore lo ricordano con enorme affetto sui social. Giuseppe era partito per godersi il weekend in quello che lui definiva il “suo posto del cuore”.

PUBBLICITÀ