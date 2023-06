Tecnica del falso incidente, concessi i domiciliari ai 2 arrestati di Napoli

PUBBLICITÀ

Erano stati arrestati con l’accusa di tentata estorsione con conseguente emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Antonio Altieri ed Emanuele Giovanninello (rispettivamente di 44 e 26 anni) hanno invece ottenuto la derubricazione del reato loro contestato in tentata truffa e la concessione degli arresti domiciliari.

Questa la decisione del gip di Genova che ha pienamente accolto le argomentazioni dei legali dei due napoletani, gli avvocati Leopoldo Perone e Giovanni Nappo, riusciti a ridimensionare le accuse per i loro assistiti. Secondo l’accusa i due avrebbero raggirato una 85enne con la tecnica del finto incidente. Come ricostruito dagli investigatori in due avrebbero contattato un’anziana della provincia di Genova spiegandole a telefono che la figlia era stata coinvolta in un incidente che aveva provocato una vittima portando così alla sua incriminazione.



LA FALSA CHIAMATA: “SIAMO I CARABINIERI”

La persona al telefono aveva spiegato alla donna che in cambio di soldi e denaro avrebbe potuto ottenere il rilascio della figlia spiegando che alla sua porta si sarebbero presentati carabinieri in borghese per ritirare i valori. Secondo la ricostruzione dell’accusa Altieri avrebbe citofonato alla donna presentandosi con la frase “siamo i carabinieri”.

A quel punto l’85enne sarebbe uscita di casa consegnando il sacchetto all’uomo che nel frangente le passava il cellulare in modo che potesse conversare con l’interlocutrice (la medesima delle precedenti telefonate sull’utenza fissa) che confermava che aveva eseguito correttamente la procedura e sarebbe stata richiamata una volta liberata la figlia. Altieri veniva fermato poco dopo dagli agenti e trovato in possesso del pacchettino con gli effetti della persona offesa e parimenti veniva bloccato Giovanniello che si trovava a bordo di un’auto che era in attesa del complice. Accuse però fortemente ridimensionate dai difensori dei due che potranno godere della misura dei domiciliari.