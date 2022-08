Mugnano in lutto per la morte di Pomponio, addio al dirigente scolastico

La comunità scolastica di Mugnano è stata colpita dalla morte di Giuseppe Pomponio. L’ex dirigente del Secondo Circo Didattico ha combattuto negli ultimi anni contro un male incurabile. «Mio padre ha smesso di soffrire, è andato via senza lamentarsi come era nel suo stile, “siamo e saremo sempre una squadra forte”. Sei e sarai il mio esempio di vita, per lealtà, generosità, disponibilità e rettitudine. Ciao papà», queste le parole di cordoglio scritte dal figlio Nicola sui social.

«Mugnano libera si unisce al dolore della famiglia Pomponio per la morte del Professore Giuseppe, già dirigente del Circolo didattico Giancarlo Siani della nostra Comunità. Ne ricorda doti e passione profuse nel mondo della Scuola in cui ha speso la sua esistenza, evidenziando doti umani e culturali. Gli sia lieve la terra», scrive il professore Andrea Cipolletta. Da dirigente scolastico ha partecipato a diversi incontri pubblici organizzati dalle amministrazioni comunali e dalle associazioni del territorio.

I funerali di Pomponio si terranno domani mattina nella chiesa di Sant’Alfonso e San Luigi. In città Giuseppe viene ricordato anche per il suo impegno politico, infatti, nel 2015 si è candidato in consiglio comunale al sostegno dell’aspirante sindaco Aniello Piscopo.