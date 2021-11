Gomorra 5. Chi è don Angelo ‘o Maestrale, una storia che ricorda il killer di Cutolo

Stasera ‘o Maestrale ha debuttato nell’ultima stagione di Gomorra dopo la misteriosa evocazione nel precedente capitolo della serie. Il personaggio, interpretato dall’attore Mimmo Borrelli, è il feroce boss di Ponticelli che avrà un ruolo molto importante in vista della guerra di Genny contro i Levante in vista della riconquista di Secondigliano.

‘O MAESTRALE NELLA QUARTA STAGIONE DI GOMORRA

Già nella quarta stagione Genny chiede di allearsi con il Maestrale che viene rappresentato da un oscuro messaggero al quale domanda: “Perché proprio U’ Maestrale?” e la risposta di Genny non lascia adito a dubbi “La prossima sarà una guerra lunga e faticosa, e un uomo che ha avuto il coraggio di mangiare il cuore del proprio nemico dentro il carcere è un uomo pronto a tutto.”

Genny ha bisogno di una persona spietata, e poco importa se dopo quel gesto efferato ‘o Maestrale ha scontato vent’anni di carcere in massimo isolamento subendo, inoltre, il voltafaccia degli ex compagni, perché “Prima c’è stata un’ambizione esagerata. E quella è una cosa che non muore mai“.

IL RIFERIMENTO AL KILLER DI CUTOLO

Lampante ed immediato per molti è risultato il riferimento del Maestrale di Gomorra a Pasquale Barra, ex luogotenente di Raffaele Cutolo. Soprannominato ‘o animale Barra fu uno dei più feroci killer della camorra. Uccise con 40 coltellate Francis Turatello, profanandone il cadavere, ma commise anche numerosi altri delitti.

Barra avrebbe azzannato le interiora di faccia d’angelo. Secondo alcuni testimoni gli avrebbe strappato e preso il cuore del boss milanese, forse anche mangiato un pezzo. Barra nel 1983 decise di collaborare con la giustizia e accusò ingiustamente anche Enzo Tortora.

GLI ALTRI PERSONAGGI IN GOMORRA 5

Ci sono anche nuovi personaggi che entrano nell’ultimo capitolo di Gomorra. Tania Garribba interpreta Donna Luciana, moglie di ‘O Maestrale e donna dal carattere e dall’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capi-piazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster.

Ci sono anche Antonio Ferrante e Nunzia Schiano, il primo interpreterà Vincenzo Garignano detto ‘o Galantommo. Quest’ultimo sarà un anziano boss di un piccolo paese situato alle pendici del Vesuvio. Invece l’ex attrice di Benvenuti al Sud sarà Nunzia, donna fiera da quasi cinquant’anni sua moglie.