Grande Fratello Vip, scoppia la polemica su Alfonso Signorini: “Siamo contro ogni tipo di aborto”

Alfonso Signorini ha scatenato le polemiche sul web dopo la sua frase sull’aborto durante il Grande Fratello Vip. Tutto nasce da uno scherzo da fare a Giucas Casella, che va avanti da ormai diverse settimane. Il mentalista nel corso della puntata si è detto contrario alla possibile cucciolata della sua cagnolina, e dopo l’affermazione è arrivata subito la risposta del conduttore. «Siamo contrari all’aborto, in ogni sua forma tra l’altro. Anche quello dei cani», ha detto Signorini.

«Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne». Così ha scritto su Instagram la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha invitato il conduttore a dire queste frasi («anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio») «a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che “Bettarini ha bestemmiato al Grande Fratello, espulso!”. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo».

Grande Fratello Vip da record, sarà l’edizione più longeva della storia

Il Grande Fratello Vip sposta la data di chiusura. Il reality di Alfonso Signorini allunga la presenza sugli schermi Mediaset e vede battere i record di durata segnato lo scorso anno dall’edizione che ha visto trionfare Tommaso Zorzi.

A confermare le numerose voci circolate a riguardo “TvBlog”. Il portale spiega anche che il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del venerdì sera perseguirà fino al 17 dicembre, per poi riprendere con la fine delle festività. Dati i numerosi giorni aggiunti al calendario della reclusione dei Vip, è previsto l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa e da tempo si fa il nome di Antonella Fiordelisi.