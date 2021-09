Grande Fratello Vip, Valentina 'entra' in casa e affossa Tommaso: "Vergognati, mi hai minacciata"

Una serata particolarmente difficile quella per Tommaso Eletti che, nella casa del Grande Fratello Vip, ha affrontato l’ex Valentina Nulla Augusti. La loro storia d’amore è stata sulla bocca di tutti dopo la loro partecipazione a Temptation Island. La relazione è finita nel peggiore dei modi, con un tradimento da parte di Tommaso. Nella casa, però, lo stesso ha parlato più volte di Valentina, ha anche fatto una sorta di appello in cui chiedeva “scusa” alla ex.

Il confronto al Grande Fratello Vip tra Tommaso e Valentina

“Ho apprezzato il tuo discorso commovente, ma ti devi vergognare per come ti sei comportato. Dopo il programma sono stata male e ho subito tanti attacchi. Nessuno ha capito il sentimento puro che ci univa, ma nonostante tutto mi sono rialzata, come una fenice. Oggi sono tornata a vestirmi come voglio, senza le tue regole da talebano. Quello che nessuno sa che mi hai insultato, minacciato, quando ho ripreso in mano la mia vita. Mi hai dato della prostituta e dico solo questo perché siamo in tv, mi hai anche minacciata” parole durissime quelle di Valentina Nulli Augusti.

“Ma noi siamo andati dallo psicologo, ci siamo andati. Anche se sei giovane sei un grande manipolatore, io sono voluta andare a Temptation perché è un programma che apprezzo e in cui avevo riposto speranze, speranze che sono state disattese per colpa della tua reazione. Io volevo solo mostrarti che se anche mi fossi relazionata con altri uomini il nostro legame sarebbe rimasto invariato. Perché io credevo nel nostro amore, perché l’amore non guarda i numeri dell’età”.