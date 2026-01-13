Guerra tra le ‘paranze’ a Napoli, il figlio del ras in fuga dalle manette

PUBBLICITÀ

Il 19enne figlio del ras Salvatore Perich non era in casa quando sono stati eseguiti 7 provvedimenti restrittivi firmati dalle Procure partenopee. I poliziotti della sezione Omicidi della Squadra mobile della questura, guidati dal dirigente Giovanni Leuci con il commissario Lucia Esposito, coordinati dalla Dda e dalla procura per i minorenni, hanno ricostruito la guerra tra le paranze napoletane.

Si tratta dei contrasti tra il gruppo Percich dei Quartieri Spagnoli e un gruppo del Pallonetto-Santa Lucia. Come riporta il Roma i destinatari del fermo sono: Vincenzo Giovanni Percich Lucci, figlio di Salvatore, attualmente in fuga; il 18enne Carlo Forte, il 18enne Mario Puggillo; due 15enni, un 16enne e un 17enne.

La notte del 12 dicembre si sono scontrati Percich, Forte e i due 15ennei, tutti dei Quartieri Spagnoli, Mario Puggillo, il 16enne e il 17enne, della paranza di Santa Lucia.

Scontro armato tra le ‘paranze’, bloccati 7 ragazzi a Napoli

Riguardano 7 ragazzi, tra cui diversi minorenni appartenenti a due gruppi rivali del centro di Napoli, i provvedimenti precautelari emessi dall’autorità giudiziaria (procura dei minorenni e Dda di Napoli) in relazione alla sparatoria avvenuta la notte tra l’11 e il 12 dicembre scorso nei pressi di piazza Carolina. Dunque i fermi riguardano 4 ragazzi di un gruppo criminale dei Quartieri Spagnoli e 3 invece appartenenti alla zona del Pallonetto.

Nel raid a colpi d’arma da fuoco, secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato, in realtà hanno preso parte più di 7 persone e l’identificazione dei giovani rimasti ignoti è in corso.