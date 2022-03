Le guerre dimenticate dall’Occidente, le richieste di pace ‘senza voce”

Non viviamo in un mondo privo di conflitti ma l’invasione Russia in Ucraina ha fatto emergere una forte istanza pacifista. La fine delle atrocità è auspicabile in ogni parte del globo ma sono tante le richieste terzomondiste ignorate dagli stati occidentali e dalle superpotenze Russia e Cina.

Un ampio quadro sui conflitti mondiali è stato dal sito CrisiGroup, organizzazione indipendente che segnala le criticità belliche mensilmente. In diverse nazione la situazione rischia di sfociare in un profondo conflitto: Yemen, Siria, Palestina-Israele, Etiopia, Tagikistan-Kirghizistan, Kazakistan, Colombia, Haiti, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Sudan, Myanmar.

PALESTINA

Quello tra Israeliani e Palestinesi è il conflitto che dur da più tempo. Fin dal novembre 1947 quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò una risoluzione che spartì il territorio tra arabi ed ebrei. In quella parte del mondo si sono susseguite guerre, rivolte popolari e attentati. Più di 60 anni sono passati ma la pace sembra una chimera

Le forze israeliane hanno ucciso 5 palestinesi in Cisgiordania, Hamas e Israele si sono scontrate a Gaza e le forze israeliane hanno attaccato con i manifestanti beduini nel deserto del Negev. In Cisgiordania, il 5 gennaio la polizia israeliana ha investito un anziano attivista palestinese nel villaggio di Umm al-Khair che ha tentato di impedire alla polizia di confiscare auto palestinesi non registrate: l’uomo è poi morto per le ferite riportate. Le forze israeliane il 6 gennaio hanno sparato a un palestinese morto durante un’incursione nel campo profughi di Balata. Lo stesso giorno un colono israeliano ha investito e ucciso un palestinese al checkpoint di Beit Shira.

Soldati israeliani il 12 gennaio hanno aggredito un uomo palestinese-americano vicino alla città di Ramallah e lo hanno lasciato bendato e legato; l’uomo è stato trovato morto il giorno successivo dopo aver subito un infarto. Il 17 gennaio un soldato israeliano ha sparato a un palestinese morto nel tentativo di accoltellarlo alla fermata dell’autobus all’incrocio di Gush Etzion in Cisgiordania. Secondo quanto riferito, le forze israeliane il 28 gennaio hanno ferito almeno 26 palestinesi mentre disperdevano le manifestazioni nella città di Beita e nel villaggio di Beit Dajan. Nel frattempo, Israele il 5 gennaio ha accantonato a tempo indeterminato i piani per approvare la costruzione nella controversa area E-1 della Cisgiordania.

Nella Gerusalemme est occupata, il 19 gennaio le autorità israeliane hanno sfrattato la famiglia e hanno demolito la casa nel quartiere di Sheikh Jarrah. Lo stesso giorno i ministri degli esteri francese, tedesco, italiano e spagnolo hanno esortato Israele a fermare la costruzione di unità abitative a Gerusalemme est. A Gaza, il 1° gennaio sono stati lanciati due razzi in mare vicino a Tel Aviv. Hamas ha affermato che il lancio non è stato intenzionale e Israele ha risposto colpendo i presunti siti di produzione di missili di Hamas che ha poi lanciato due missili antiaerei contro elicotteri israeliani.

Il detenuto amministrativo affiliato alla Jihad islamica il 4 gennaio ha posto fine allo sciopero della fame di cinque mesi dopo che Israele ha annunciato la data di rilascio per febbraio. La Jihad islamica aveva precedentemente minacciato violenze se il detenuto fosse morto. Nel deserto del Negev, le forze israeliane dal 12 al 13 gennaio hanno represso i cittadini beduini vicino a Sawe al-Atrash e Beer Sheeva che protestavano contro la piantagione di alberi da parte del Jewish National Fund, considerando la forestazione parte dello sforzo del governo per espellerli da terra legalmente non riconosciuta. La repressione ha portato a feriti e dozzine di arresti; Il partito United Arab List (membro della coalizione di governo) ha condannato la mossa, minacciando di boicottare il voto parlamentare. Riaffermando l’intenzione di Israele di approfondire i legami con la Giordania, il 5 gennaio il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha incontrato il re giordano Abdullah II nella capitale della Giordania, Amman.

YEMEN

Le ostilità sul campo di battaglia sono aumentate quando le forze anti-huthi hanno riconquistato il governatorato di Shebwa e la coalizione guidata dai sauditi ha intensificato i bombardamenti dopo che Huthis ha lanciato attacchi mortali contro gli Emirati Arabi Uniti. Le Brigate dei Giganti allineate agli Emirati Arabi Uniti (UAE) all’inizio del mese hanno riconquistato i distretti di al-Ain, Bayhan e Usaylan nel governatorato di Shebwa nord-occidentale, lo svincolo di al-Saadi che collega i governatorati di Marib e Shebwa e il distretto di Harib nel governatorato di Marib meridionale. Le Brigate dei Giganti in seguito ottennero il controllo della strada strategica che porta al distretto di al-Abdiya e avanzarono verso il campo di Umm Rish nel distretto di al-Juba a Marib, sebbene alla fine del mese i media locali e regionali riferissero che la spinta militare dei Giganti era stata interrotta.

Prime perdite territoriali visibili di Huthis dalla loro spinta verso la città di Marib nel gennaio 2020. In risposta alle perdite, Huthis ha effettuato una serie di attacchi missilistici e droni contro gli Emirati Arabi Uniti (vedi Emirati Arabi Uniti); La coalizione a guida saudita ha reagito lanciando attacchi aerei sulla capitale Sanaa; in particolare, la coalizione 18 gennaio ha effettuato raid aerei su Sanaa uccidendo almeno 20 persone; Il 21 gennaio ha colpito una struttura di telecomunicazioni nella città di Hodeida, uccidendo tre bambini e provocando un’interruzione di Internet per quattro giorni a livello nazionale. Secondo quanto riferito, l’attacco del 21 gennaio contro la prigione nella città di Saada, detenuta dagli huthi, ha ucciso almeno 91 persone e ferito oltre 200; la coalizione ha negato la responsabilità.

Il presidente degli Stati Uniti Biden il 19 gennaio ha affermato che l’amministrazione stava valutando la possibilità di rinominare Huthis come organizzazione terroristica internazionale. Altrove, gli scontri sono continuati senza grandi spostamenti in prima linea. Nel sud, la città di Taiz ha assistito a un aumento dei livelli di combattimento, con le forze governative che hanno fatto piccoli progressi attorno al confine dei distretti di Jabal Habashi e Maqbana. Sul fronte politico, le tensioni tra le autorità locali e i movimenti tribali sono riemerse nel governatorato di Hadramawt quando il conglomerato tribale Hadramawt Inclusive Committee nell’area di Wadi Hadramawt ha combattuto per l’istituzione di un’unità militare guidata localmente al di fuori della catena di comando del ministero della difesa poiché il governatore ha rifiutato l’idea. Sul fronte economico, la volatilità valutaria è persistita poiché il riyal yemenita il 30 gennaio è sceso a 1.030 in dollari USA, dopo il suo apprezzamento il mese scorso, a causa della carenza di carburante e degli aumenti dei prezzi, in particolare a Sanaa.

A livello internazionale, il ministro degli esteri iraniano ha incontrato il principale negoziatore huthi e funzionari dell’Oman. L’inviato delle Nazioni Unite Hans Grundberg il 12 gennaio ha informato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare ha evidenziato l’escalation militare e la preoccupazione per la militarizzazione del porto di Hodeida. Il 19 gennaio ha incontrato il vice ministro della Difesa saudita e il ministro degli esteri yemenita nella capitale saudita Riyadh.

SIRIA

Lo Stato Islamico ha condotto un attacco su vasta scala dal 2019, uccidendo dozzine e sfollando migliaia di persone, in mezzo alla continua insicurezza nel nord-ovest. In uno dei più significativi attacchi dell’Isis in Siria dalla sconfitta territoriale del gruppo nel 2019, ISIS ha attaccato la prigione curda di Ghwayran/al-Sina’a nella città di al-Hasakah nel tentativo di liberare i detenuti dell’ISIS.

Gli scontri nei giorni successivi con le forze democratiche siriane (SDF) a guida curda e la coalizione statunitense hanno ucciso circa 500 persone, tra cui oltre 370 combattenti dell’ISIS, secondo le SDF. Il 23 gennaio ONU ha stimato che i combattimenti hanno causato lo sfollamento di decine di migliaia di civili. Le SDF hanno affermato di aver fatto irruzione in parti della prigione costringendo i militanti ad arrendersi. L’ISIS ha effettuato altri attacchi per tutto il mese, incluso un presunto attacco missilistico su un autobus di trasporto militare il 3 gennaio, uccidendo cinque soldati e ferendone 20 nell’area di Badia. SDF e ISIS il 29 gennaio si sono impegnati in nuovi scontri intorno al complesso carcerario di al-Sina’a. Ad Aleppo, nel nord-ovest, una serie di attentati il ​​13 gennaio ha colpito località nelle città di Al-Bab, Afrin e Azaz, uccidendo un civile e due sospetti kamikaze.

La Turchia il 15 gennaio ha risposto bombardando le aree controllate dalle SDF; secondo le SDF, il bombardamento turco della città di Kobani ha ucciso almeno un civile e ferito 11. I bombardamenti del 20 gennaio hanno ucciso almeno sei persone nella città di Afrin e nella città di Maryamayn, spingendo le forze turche a bombardare le aree controllate dai curdi. A Idlib, nel nord-ovest, il cessate il fuoco del marzo 2020 è stato mantenuto nonostante le violazioni. Aerei da combattimento russi hanno effettuato attacchi aerei nelle aree controllate dai ribelli a Idlib e obiettivi ISIS nel deserto centrale; in particolare, i raid aerei del 13 gennaio hanno ucciso almeno 11 membri dell’ISIS nei deserti di Homs e Deir ez-Zor.

A Deir ez-Zor, la coalizione guidata dagli Stati Uniti ha dichiarato che le milizie sostenute dall’Iran hanno preso di mira le truppe della coalizione di alloggi del Green Village della base delle SDF. I media statali siriani hanno riferito che i missili israeliani il 31 gennaio hanno preso di mira la periferia della capitale Damasco. La nuova autorizzazione di sei mesi per l’utilizzo del punto di frontiera di Bab al-Hawa per l’assistenza umanitaria transfrontaliera il 10 gennaio è entrata in vigore fino al 10 luglio. In un verdetto storico, il tribunale tedesco del 13 gennaio ha condannato l’ex colonnello siriano Anwar Raslan all’ergastolo per complicità in torture, 27 omicidi e aggressioni fisiche e sessuali durante la guerra civile siriana nel 2011-2012.

Tagikistan e Kirghizistan

Scontri terribili sono scoppiati lungo il confine conteso con il Kirghizistan. Schermaglie lungo il confine conteso tra la provincia nord-occidentale di Sughd del Tagikistan e la provincia sud-occidentale di Batken del Kirghizistan dal 27 al 28 gennaio hanno ucciso due civili e ferito dieci persone – sei militari e quattro civili – da parte tagika, mentre 11 sono rimaste ferite da parte kirghisa; Secondo quanto riferito, gli scontri hanno costretto circa 1.500 residenti locali a fuggire prima che fosse concordato il cessate il fuoco il 28 gennaio.

Al vertice Asia centrale-India, il 27 gennaio il presidente Rahmon ha esortato i paesi dell’Asia centrale e l’India ad affrontare la crisi umanitaria dell’Afghanistan. Gli utenti dei social media del 24 gennaio hanno chiesto alle autorità russe e tagike di stabilire dove si trova l’attivista Amriddin Alovatshoyev della regione autonoma montuosa del Badakhshan tra le accuse che Alovatshoyev potrebbe essere stato arrestato dalle autorità. Il 24 gennaio, il comandante del distretto militare centrale della Russia, Alexander Lapin, ha annunciato che Mosca rafforzerà le sue basi militari in Tagikistan e Kirghizistan con nuove armi e attrezzature.

KAZAKISTAN

Le proteste scoppiate per il prezzo del carburante si sono trasformate in rivolte a livello nazionale pesantemente represse dalle forze di sicurezza, uccidendo oltre 200 persone. I manifestanti il ​​2 gennaio hanno allagato le strade della città produttrice di petrolio di Zhanaozen nell’ovest dopo che il governo ha raddoppiato i prezzi del carburante. Le proteste si sono diffuse rapidamente in tutto il paese, prima in altre regioni produttrici di petrolio e minerali e poi nella maggior parte delle regioni.

Nella città di Almaty, migliaia di manifestanti 5 gennaio hanno gridato “Old man out” in riferimento all’ex presidente Nursultan Nazarbayev, che ha guidato il Paese fino al 2019 e da allora in poi ha mantenuto la carica di capo del Consiglio di sicurezza nazionale. In risposta ai disordini, il 5 gennaio il governo si è dimesso e lo stesso giorno il presidente Tokayev ha rimosso Nazarbayev dalla posizione del consiglio di sicurezza, così come l’alto funzionario dell’intelligence Karim Masimov.

Il 5 gennaio i manifestanti hanno preso il controllo dell’aeroporto di Almaty. In mezzo a disordini, Tokayev ha chiesto all’alleanza regionale Collective Security Treaty Organization (CSTO) di inviare forze a guardia delle strutture governative nella capitale Nur-Sultan. La Russia il 7 gennaio ha annunciato che le forze regionali, comprendenti in particolare truppe russe e armene, hanno ripreso l’aeroporto di Almaty. Tokayev l’11 gennaio ha annunciato l’inizio della partenza delle forze della CSTO il 13 gennaio. I resoconti dei media hanno indicato che le autorità hanno detenuto fino a 12.000 persone e funzionari hanno riferito di 225 morti durante i disordini, con oltre 2.000 che hanno richiesto cure ospedaliere. Il 19 gennaio sono partiti da Nur-Sultan gli ultimi quattro aerei da trasporto militari russi con a bordo le forze di pace russe della CSTO.

COLOMBIA

La violenza è aumentata in tutto il paese, con numerosi attacchi alle forze di sicurezza e una maggiore insicurezza al confine con il Venezuela. Guerriglia di sinistra Esercito di liberazione nazionale (ELN) e gruppo dissidente delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC) accusati di aver lanciato attacchi il 27 gennaio contro le forze di sicurezza nei dipartimenti di Cesar, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca e Antioquia, lasciando un militare morto e decine di feriti; lo stesso giorno uomini armati hanno bruciato due veicoli delle Nazioni Unite nel dipartimento di Guaviare (sud-est).

A est gli scontri tra l’ELN e il 10° Fronte dissidente delle FARC sono scoppiati all’inizio di gennaio in violazione del precedente accordo di non aggressione. La violenza è aumentata per il controllo delle economie illegali, provocando fino a 50 morti. L’ufficio del procuratore generale il 5 gennaio ha riferito di aver recuperato 27 cadaveri presumibilmente legati al 10° Fronte nei comuni di Fortul, Saravena e Arauquita nel dipartimento di Arauca e nel comune di Cubará, dipartimento di Boyacá. Gli scontri del 10-14 gennaio nella regione venezuelana di Apure e nel dipartimento di Vichada in Colombia hanno portato il presidente Duque il 4 gennaio a schierare due brigate militari ad Arauca, suscitando accuse reciproche da parte dell’ELN e del 10° Fronte di collaborazione con i militari. Il Venezuela 16 gennaio ha annunciato il dispiegamento di militari al confine con la Colombia. La violenza tuttavia persisteva.

Autobomba attribuita al 10° Fronte Il 19 gennaio ne ha ucciso uno e ne ha feriti cinque nella città di Saravena (Arauca). Il 18 gennaio ONU ha segnalato oltre 1.500 sfollati a causa della violenza durante il mese. L’inviato delle Nazioni Unite in Colombia Carlos Ruiz Massieu il 21 gennaio ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di rafforzare la presenza dello Stato al confine con il Venezuela. Nel frattempo, gli attacchi violenti sono continuati altrove. Lungo la costa del Pacifico nella Valle del Cauca, il 7 gennaio ELN ha ferito 13 membri dell’unità antisommossa della polizia nella città di Cali; Dissidenti delle FARC 24 gennaio hanno ucciso il leader della Guardia Nazionale Indigena nel comune di Buenos Aires; gli scontri tra l’organizzazione criminale Clan del Golfo e l’ELN il 28 gennaio hanno provocato lo sfollamento di massa nel villaggio di Bajo Calima. Secondo il gruppo della società civile Indepaz 13 massacri (omicidio di tre o più persone) hanno avuto luogo nel paese dal 3 al 28 gennaio, provocando la morte di 39 in totale. Indepaz ha detto che almeno 14 leader socialisti sono stati uccisi a gennaio. In vista delle elezioni presidenziali fissate per maggio 2022, l’ex deputata e ostaggio della guerriglia Ingrid Betancourt il 18 gennaio ha annunciato la candidatura. Le elezioni presidenziali sono ufficialmente iniziate.

HAITI

L’insicurezza legata alle bande persisteva e gli Stati Uniti hanno arrestato diversi sospetti chiave nell’assassinio del presidente Moïse; la fine del mandato del Primo Ministro Henry il 7 febbraio potrebbe innescare violenze e ulteriori disordini. Gli attacchi delle bande sospette sono continuati senza sosta. In particolare il 1° gennaio uomini armati non identificati hanno sparato fuori dalla cattedrale nella città di Gonaives che ha ospitato le celebrazioni del 218esimo anniversario dell’indipendenza haitiana alla presenza del primo ministro Henry in un possibile tentativo di omicidio, uccidendo civili e ferendone due.

La polizia 3 gennaio ha citato gli aggressori come “gruppi armati”. Sospetti membri di una banda il 6 gennaio hanno aperto il fuoco sui giornalisti nella capitale Port-au-Prince, uccidendo due giornalisti. Attaccanti armati il ​​13 gennaio quando hanno rapito un medico cubano, chiedendo un riscatto di 100.000 dollari. Il Senato (con dieci seggi su 30 occupati) il 10 gennaio si è riunito per la prima volta in un anno.

Il presidente uscente del Senato Joseph Lambert lo stesso giorno si è impegnato a condurre le sessioni nonostante la scadenza del mandato, affermando che “il 2022 sarà un anno elettorale”. Organizzazioni che sostengono la grande iniziativa della società civile nota come “Accordo del Montana”, creata nell’agosto 2021 con l’obiettivo di aiutare a risolvere la crisi politica, il 14 gennaio si sono incontrate per cinque giorni nello stato della Louisiana (USA).

Il 30 gennaio ha annunciato il piano per la transizione politica guidato da Fritz Jean, noto economista ed ex governatore della banca centrale, come presidente ad interim e Steven Benoit come primo ministro ad interim. Rifiutando le nomine politiche, Lavalas, partito dell’ex presidente Jean-Bertrand Aristide, il 29 gennaio si è ritirato dall’accordo del Montana. Mentre le indagini sull’uccisione del presidente Moïse a luglio erano in stallo ad Haiti, le autorità vicine hanno arrestato i principali sospetti.

In particolare, l’ufficiale militare colombiano Mario Palacios è stato catturato il 3 gennaio a Panama mentre cercava di tornare in Colombia, e poi estradato a Miami , dove il 4 gennaio lo ha accusato di cospirazione per uccidere Moïse. A seguito della richiesta degli Stati Uniti, il 7 gennaio le autorità dominicane hanno catturato il secondo sospettato chiave Rodolphe Jarr e il 20 gennaio lo hanno estradato a Miami, mentre le autorità giamaicane il 15 gennaio hanno arrestato l’ex senatore dell’opposizione e sospetto John Joel Joseph. Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti e altri all’interno e all’esterno di Haiti hanno sollevato preoccupazioni per tutto il mese che la scadenza del mandato del primo ministro Henry il 7 febbraio, data in cui il mandato di Moïse sarebbe terminato, potrebbe portare violenza e ulteriore instabilità.

MALI

Il blocco regionale ECOWAS ha imposto nuove sanzioni economiche dopo che le autorità provvisorie hanno annunciato una transizione quinquennale. Secondo quanto riferito, mercenari russi schierati in tutto il paese. Il 1° gennaio le autorità provvisorie hanno presentato una linea temporale di transizione quinquennale al blocco regionale dell’Africa occidentale ECOWAS. Previsto il referendum costituzionale nel gennaio 2024, le elezioni legislative nel novembre 2025 e le elezioni presidenziali entro dicembre 2026. Il giorno successivo una coalizione di 100 partiti politici e 60 gruppi della società civile ha condannato “il tentativo di confiscare il potere con la forza e l’inganno” e ha invitato i militari a rispettare Carta di transizione di settembre 2020.

ECOWAS il 9 gennaio ha imposto sanzioni economiche radicali e ha annunciato la chiusura dei confini tra gli stati membri dell’ECOWAS e il Mali. Cina e Russia l’11 gennaio al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno bloccato la dichiarazione francese di approvazione delle sanzioni. Decine di migliaia il 14 gennaio hanno protestato in tutto il paese a sostegno della giunta, cantando slogan anti-ECOWAS e anti-francesi.

Alla TV di stato, il giorno successivo il primo ministro Choguel Maïga ha condannato fermamente le sanzioni, ma ha sottolineato le autorità desiderose di proseguire il dialogo con l’ECOWAS. La giunta del 26 gennaio ha invitato la Danimarca a ritirare immediatamente le sue truppe dalla task force europea Takuba, affermando che il paese non aveva il permesso di schierare i suoi 90 soldati. Il giorno successivo la Danimarca ha negato la rivendicazione ma ha confermato che avrebbe ritirato le truppe. Dopo che il ministro degli esteri francese Le Drian il 28 gennaio ha affermato che la giunta era “fuori controllo”, Bamako il 31 gennaio ha concesso all’ambasciatore francese 72 ore per lasciare il paese. Nel frattempo, continuavano a emergere rapporti sul dispiegamento di agenti dalla compagnia militare privata russa Wagner Group. Il quotidiano francese Le Monde del 6 gennaio e il capo del comando dell’Africa degli Stati Uniti, il generale Stephen Townsend il 20 gennaio, presunta presenza, in particolare nelle regioni centrali, di centinaia di mercenari russi. La violenza è continuata nella regione di Mopti (al centro), dove gli scontri tra l’esercito, a cui si dice si unissero agenti Wagner, e il Gruppo per il sostegno dell’Islam legato ad al-Qaeda e Katiba Macina 3 gennaio affiliato ai musulmani, avrebbero ucciso diversi militanti e soldati e un Wagner elemento ferito nella zona di Bandiagara. Attacco di mortaio il 22 gennaio ha ucciso un soldato francese nella regione di Gao (nordest). I soldati sono stati accusati di esazioni nel distretto di Nara nella regione meridionale di Koulikoro, tra cui l’uccisione tra i 18 e i 31 civili di etnia Fulani e Soninke nel villaggio di Boudjiguire il 31 dicembre e altre due persone nel vicino villaggio di Guiré il 3 gennaio.

BURKINA FASO

I soldati hanno rovesciato il presidente Kaboré con un colpo di stato militare tra la crescente rabbia pubblica per l’incapacità del governo di arginare la violenza diffusa. Centinaia di 22 gennaio hanno protestato in particolare nella capitale Ouagadougou per denunciare l’insicurezza e chiedere a Kaboré di dimettersi, sfidando il divieto di assembramento ed erigendo barricate; le forze di sicurezza hanno risposto con gas lacrimogeni. Il giorno successivo i soldati hanno organizzato ammutinamenti in diverse caserme dell’esercito a Ouagadougou, nella città di Kaya e altrove, e durante la notte dal 23 al 24 gennaio hanno attaccato la residenza di Kaboré. I soldati sotto la guida del comandante della terza regione militare, il tenente colonnello Henri-Paul Sandaogo Damiba, il 24 gennaio hanno dichiarato la giunta militare ora in carica; ha anche annunciato la sospensione della costituzione, lo scioglimento del parlamento e del governo. Centinaia il giorno successivo hanno celebrato la cacciata di Kaboré, in particolare a Ouagadougou. Il blocco regionale dell’Africa occidentale ECOWAS il 28 gennaio ha sospeso il paese dai suoi organi di governo ma si è fermato prima di imporre sanzioni e l’Unione africana il 31 gennaio ha sospeso il paese fino al ripristino dell’ordine costituzionale. Lo stesso giorno la giunta militare ha affermato di aver ripristinato la costituzione e ha nominato Damiba capo di stato ad interim. All’inizio del mese, le autorità dell’11 gennaio hanno dichiarato di aver arrestato il tenente colonnello Emmanuel Zoungrana, leader del 12° reggimento di commando, insieme a sette soldati per presunto tentativo di colpo di stato. Nel frattempo, nella regione del Sahel (nord), sospetti jihadisti l’11 gennaio hanno ucciso almeno sei soldati in un complesso attacco nella provincia di Oudalan. Gli scontri tra il Gruppo per il sostegno dell’Islam e dei musulmani (JNIM) e lo Stato islamico nel Grande Sahara (ISGS) affiliato ad al-Qaeda il 2 gennaio hanno provocato almeno nove morti (principalmente ISGS) a Oudalan. Secondo quanto riferito, il Burkinabé e le forze francesi dal 15 al 23 gennaio hanno ucciso circa 60 sospetti jihadisti nel nord del paese.

Nella regione del Centro-Nord, sospetti jihadisti l’1-2 gennaio hanno ucciso quattro volontari che combattevano a fianco delle forze di sicurezza (VDP) nella provincia di Namentenga; Il 5 gennaio ha ucciso 11 civili nel dipartimento di Pensa della provincia di Sanmatenga. Nella regione orientale, i VDP e la milizia di difesa della comunità di Koglweogo dal 21 al 23 gennaio hanno affrontato sospetti jihadisti nella provincia di Komondjari; secondo quanto riferito, circa 25 uccisi su tutti i lati. Nella regione di Cascades (sud-ovest), JNIM 2 Jan ha ucciso due VDP nella provincia di Comoé; militari e VDP lo stesso giorno hanno smantellato la presunta base JNIM nella stessa area uccidendo dieci persone. Nella regione di Boucle du Mouhoun (ovest), il sospetto JNIM 1 gennaio ha ucciso un soldato nella provincia di Sourou; l’esercito ha ucciso almeno 29 militanti in risposta.

NIGERIA

Le autorità hanno intensificato gli attacchi aerei contro gruppi armati, in particolare nello stato di Zamfara, poiché la violenza criminale in tutto il nord-ovest e nella zona centro-settentrionale ha ucciso centinaia di persone. I militari hanno intensificato le operazioni aeree e di terra contro i gruppi armati nel nord-ovest, in particolare uccidendo oltre 100 sospetti banditi tra cui due dei loro leader in attacchi aerei nella foresta di Gusami e nel villaggio di West Tsamre, nello stato di Zamfara, il 3 gennaio.

Attacchi di gruppi armati nel frattempo hanno ucciso centinaia di persone in tutto il territorio regione. A Zamfara, uomini armati presumibilmente in fuga dagli attacchi aerei del governo intorno al 9 gennaio hanno ucciso tra le 58 e le 200 persone principalmente nelle aree di Bukkuyum e Anka; oltre 10.000 sfollati. Nello stato di Kebbi, il gruppo armato 14 Jan ha attaccato il villaggio di Dankade nell’area di Danko Wasagu; almeno 16 e fino a 50 uccisi. Le autorità dello stato del Niger il 18 gennaio hanno affermato che i gruppi armati dall’1 al 17 gennaio hanno ucciso 220 persone e ne hanno rapite altre 200 in tutto lo stato del Niger; secondo quanto riferito, altri 31 tra cui 11 agenti di sicurezza hanno ucciso il 29 gennaio nell’area di Shiroro in Niger.

La violenza criminale si è diffusa anche nella zona centro-settentrionale. In particolare, nello stato di Taraba, uomini armati il ​​2 e il 12 gennaio hanno ucciso 30 vigilantes e altre sei persone nell’area di Gassol. Il governo federale il 5 gennaio ha designato i gruppi armati nel nord-ovest come “terroristi”, aprendo la strada all’applicazione di una gamma più ampia di armi contro di loro. Nello stato nord-orientale del Borno, le operazioni militari hanno scoraggiato attacchi jihadisti su larga scala, ma il 12 gennaio le autorità statali hanno affermato che le aree di Guzamala e Abadam sono completamente sotto il controllo di Boko Haram o della Provincia dell’Africa occidentale dello Stato islamico (ISWAP). Secondo quanto riferito, l’ISWAP 10 gennaio ha ucciso dieci soldati nel villaggio di Buratai nell’area di Biu. Mentre le tensioni tra le forze di sicurezza e l’ala armata del gruppo separatista Indigenous People of Biafra (IPOB) continuavano nel sud-est, i residenti dello stato di Imo il 5 gennaio hanno accusato le forze di sicurezza di aver ucciso 25 civili in operazioni a partire dal 30 dicembre. Il presidente Buhari il 5 gennaio ha detto che non l’avrebbe fatto cercare una soluzione negoziata per la causa legale del leader IPOB Nnamdi Kanu; la chiusura dell’opzione politica potrebbe alimentare più violenza. Nel frattempo, la violenza tra pastori e allevatori è continuata a un livello basso, in particolare uccidendo otto persone nello stato di Ondo dal 3 all’11 gennaio. La violenza etnica tra i gruppi Fulani e Irigwe è esplosa nello stato di Plateau, provocando 20 morti nell’area di Bassa il 2 e il 13 gennaio.

SUDAN

Abdalla Hamdok si è dimesso dalla carica di primo ministro, lasciando l’esercito al pieno controllo della transizione e provocando un blocco politico senza precedenti tra le proteste di massa in corso. Il primo ministro Hamdok il 2 gennaio si è dimesso dopo aver omesso di nominare il governo civile sei settimane dopo la sua reintegrazione da parte dei militari. Il 4 gennaio l’UE e il gruppo della troika (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia) hanno chiesto la nomina di un nuovo Primo Ministro in conformità con la Dichiarazione costituzionale del 2019, che conferisce alle forze della coalizione politica per la libertà e il cambiamento (FFC) la prerogativa di selezionare il Primo Ministro; il giorno successivo il capo del Sovrano Consiglio e leader del colpo di stato dell’ottobre il generale Abdel Fattah al-Burhan ha rifiutato la chiamata. La Missione delle Nazioni Unite in Sudan (UNITAMS) l’8 gennaio ha annunciato il processo di dialogo tra le parti interessate per cercare di salvare la transizione del Paese verso la democrazia e nei giorni successivi ha incontrato i firmatari dell’Accordo di pace di Juba del 2020. L’FFC 16 gennaio ha promesso di sostenere il dialogo mediato dalle Nazioni Unite, ma l’Associazione dei professionisti sudanesi 9 gennaio e i comitati di resistenza locale, reti di base, intorno allo stesso giorno hanno rifiutato qualsiasi negoziato con i militari. Migliaia di manifestanti pro-militari 26 gennaio si sono radunati davanti all’ufficio dell’UNITAMS nella capitale Khartoum per protestare contro i colloqui delle Nazioni Unite. Le proteste di massa antimilitari sono continuate quasi quotidianamente con pesanti repressioni da parte delle forze di sicurezza, portando il numero di manifestanti uccisi dal colpo di stato di ottobre ad almeno 79; in particolare, in uno dei giorni più mortali dal colpo di stato, il 17 gennaio le forze di sicurezza hanno ucciso sette manifestanti a Khartoum.

In una rara dichiarazione pubblica, il capo della magistratura il 20 gennaio ha condannato la violenza contro i manifestanti. Il 20 gennaio degli Stati Uniti ha affermato che non riprenderà l’assistenza economica a meno che la violenza non cesserà e il governo a guida civile non sarà ripristinato. In Darfur, le forze congiunte, comprese le forze paramilitari di supporto rapido ed ex soldati ribelli – create di recente in base all’Accordo di Juba del 2020 – il 10 gennaio hanno saccheggiato l’ex quartier generale della missione UN-AU (UNAMID) nella capitale El-Fasher del Nord Darfur, rubando veicoli e attrezzature; l’incidente arriva dopo che alla fine di dicembre uomini armati hanno saccheggiato i magazzini del Programma alimentare mondiale a El Fasher, spingendo l’agenzia a sospendere le operazioni in tutto il Darfur settentrionale.

Nello stato del Darfur occidentale, la rinnovata violenza tribale iniziata il 20 gennaio ha ucciso nove persone e sfollato oltre 15.000 vicino alla città di El Geneina. Il vicepresidente del Sovrano Consiglio Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti” il 22 gennaio ha incontrato il ministro della Difesa etiope nella capitale etiope Addis Abeba per discutere delle relazioni bilaterali nella prima visita ufficiale da quando la disputa sul confine è divampata nel dicembre 2020.

MYANMAR

I combattimenti mortali tra Tatmadaw e le forze della resistenza sono aumentati drasticamente nello stato di Kayah, nel sud-est, mentre il primo ministro cambogiano è diventato il primo leader straniero a visitare il paese dal colpo di stato del febbraio 2021. Lo stato di Kayah ha assistito a una marcata escalation del conflitto nel mese di gennaio in seguito al massacro del 24 dicembre da parte di Tatmadaw di oltre 30 civili fuori dal villaggio di Moso. Il 6 gennaio sono scoppiati scontri tra militari e combattenti della Karenni Nationalities Defense Force (KNDF) nella capitale dello stato Loikaw, costringendo 60.000 residenti a fuggire nel vicino Stato Shan e spingendo Tatmadaw a schierare elicotteri da combattimento e lanciare attacchi aerei militari il 7-16 gennaio; in particolare, due jet l’11 gennaio hanno sganciato sette bombe nel reparto di Maing Lone.

Lo stesso giorno KNDF ha affermato di aver ucciso 20 soldati e catturato tre durante i combattimenti. La crescente violenza negli Stati di Kayah e Kayin negli ultimi due mesi ha portato i civili a fuggire sul fiume Moei, al confine con la Thailandia, con circa 2.000 persone accampate sul lato del Myanmar a metà gennaio. Il 10 gennaio il tribunale controllato dal regime ha condannato la leader deposta Aung San Suu Kyi a quattro anni di prigione aggiuntivi con l’accusa di aver violato le regole del COVID-19, di aver violato le leggi sull’import-export e di possedere disturbatori di segnale, portando la sua ultima condanna a sei anni. Il primo ministro cambogiano e attuale presidente dell’ente regionale dell’Asia sudorientale ASEAN Hun Sen il 7-8 gennaio ha visitato la capitale Naypyitaw, diventando il primo leader straniero a visitare il Myanmar dopo il colpo di stato.

Secondo quanto riferito, la visita ha scatenato proteste, in particolare nelle città di Depayin e Mandalay. Nella riunione, il presidente del Consiglio dell’amministrazione statale Min Aung Hlaing ha tentato di riformulare le richieste dell’ASEAN per la completa cessazione della violenza e il dialogo tra “tutte le parti interessate” per coprire solo gli scontri con i gruppi armati etnici del Myanmar, inoltre ha proposto di estendere il cessate il fuoco unilaterale con i gruppi etnici armati che in particolare esclude la People’s Defence Force e altre forze di resistenza. Tra le conseguenze della visita di Hun Sen, con alcuni stati membri dell’ASEAN, in particolare Indonesia, Malesia e Singapore, che hanno criticato i progressi e le implicazioni della visita, la Cambogia il 12 gennaio ha annunciato il rinvio indefinito del ritiro dei ministri degli esteri dell’ASEAN previsto dal 18 al 19 gennaio. Procuratore generale del Gambia 14 Feb ha affermato che la Corte internazionale di giustizia terrà la prossima udienza sul caso del genocidio dei Rohingya il 21 febbraio, la prima udienza dal colpo di stato del febbraio 2021.

ETIOPIA

Nonostante la pausa nei combattimenti su larga scala dalla fine di dicembre, attacchi aerei e gli scontri sono continuati in particolare nel Tigray occidentale. I combattimenti vicino alla città di Abala lungo il confine tra Tigray e Afar hanno continuato a bloccare solo le rotte disponibili per i rifornimenti umanitari nella regione del Tigray; camion dei soccorsi incapaci di entrare in Tigray dal 14 dicembre. Il personale medico del più grande ospedale del Tigray il 5 gennaio ha attribuito 117 morti nella struttura a forniture mediche insufficienti, senza fornire date, mentre il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite il 14 gennaio ha avvertito che le operazioni di soccorso “stanno per fermarsi” come scorte vitali in esaurimento.

L’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite lo stesso giorno ha affermato che i raid aerei presumibilmente effettuati dall’aviazione etiope nella regione del Tigray avrebbero ucciso almeno 108 civili e ferito altri 75 dal 1° gennaio, ha affermato che gli attacchi potrebbero equivalere a crimini di guerra. In particolare, l’attacco aereo al campo per sfollati interni nell’area di Dedebit del Tigray l’8 gennaio ha ucciso oltre 50 persone. In una telefonata con il premier Abiy, il presidente degli Stati Uniti Biden 10 Jan ha espresso preoccupazione per attacchi aerei, morti di civili e detenzioni in stato di emergenza. Il governo federale il 26 gennaio ha deciso di revocare lo stato di emergenza durato mesi adducendo il miglioramento della situazione della sicurezza. Nel frattempo, il governo il 7 gennaio ha affermato che avrebbe aperto il dialogo con l’opposizione politica e rilasciato sei ex leader del Fronte di liberazione del popolo del Tigray, in particolare il membro fondatore Sebhat Nega; ha anche rilasciato i leader del Congresso federalista Oromo Jawar Mohammed e Bekele Gerba e il giornalista e leader dell’opposizione Eskinder Nega.

Lo stesso giorno, il secondo generale delle Nazioni Unite Guterres ha elogiato “un significativo passo verso il rafforzamento della fiducia”. Le forze di sicurezza hanno intensificato l’offensiva contro l’Oromo Liberation Army (OLA) nella regione di Oromia, con combattimenti dall’inizio alla metà di gennaio che si sono espansi alle zone di Hararghe occidentali e orientali, alla zona di Jimma, alla zona di Kellem Wollega e a tutte le zone di Shewa che circondano la capitale Addis Abeba; L’OLA ha anche riferito di attacchi aerei nella zona di East Wollega. Gli scontri alla fine di gennaio si sono intensificati nella zona di West Gujji, con le forze dell’OLA che avrebbero preso il controllo delle città di Torre e Shamole.

I media statali il 7 gennaio hanno affermato che Jaal Odaa Qabsoo, leader dell’OLA Eastern Command, è stato catturato nella città di Harar. Abdulwahab Mahdi, ex leader del gruppo ribelle Benishangul-Gumuz People’s Liberation Movement, il 5 gennaio è scappato dal carcere della città di Asosa; funzionari regionali hanno detto che potrebbe essere entrato in Sudan.