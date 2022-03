Il calvario di Angela raccontato alla Vita in diretta: “Tornassi indietro non lo rifarei”

Decisamente migliorate le condizioni di Angela Iannotta, la 28enne finita in coma dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica.

Il calvario di Angela dopo la chirurgia bariatrica

Diversi mesi fa Angela decise di sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico per dimagrire. Da allora ha avuto inizio il suo calvario, sfociato poi nel ricovero in terapia intensiva per 25 giorni in stato comatoso. Fortunatamente, la giovane è sopravvissuta e si è risvegliata dal coma. Ora è determinata a recuperare le forze, in modo tale da poter tornare a casa e riabbracciare il marito e i tre figli che non vede da due mesi.

La storia raccontata alla Vita in diretta

Angela è determinata non solo a guarire, ma anche a denunciare la sua esperienza e mettere in guardia da interventi di chirurgia bariatrica. Proprio per questo, ieri pomeriggio, ha rilasciato la sua testimonianza al celebre programma di RaiUno La vita in diretta. Attraverso un collegamento telefonico ha raccontato la sua storia: “Ho una grande voglia di tornare a casa, di riabbracciare i miei figli, mio marito. Non li vedo da due mesi. Se solo sento le voci mi viene da piangere. Io mi affido a Dio e se tornassi indietro non rifarei più un intervento di chirurgia bariatrica”.

Il racconto della chirurgia bariatrica

Poi, con la voce rotta dal pianto, ripercorre il suo terribile percorso dopo l’intervento: “Tornata a casa ho iniziato a dimagrire velocemente. Nell’arco di 7 mesi ho perso la bellezza di 58 chili. Svenivo, stavo sempre male, non riuscivo più a camminare. Continuavo a messaggiare il dottore per dirgli che io non stavo bene, che le gambe non mi reggevano, che mangiavo e vomitavo. Lui mi rispondeva a volte anche dopo due giorni”.

In coma per 25 giorni dopo il terzo intervento

Dopo essersi sottoposta ad un secondo intervento chirurgico, però, la situazione è ulteriormente peggiorata.“Sono stata ancora peggio, mi si è iniziata a gonfiare anche la schiena”. A quel punto è stato necessario un terzo intervento chirurgico, sta volta d’urgenza. “Sono stata in terapia intensiva per ben 25 giorni. Adesso sto meglio però non sono ancora autosufficiente. Io voglio tornare a casa perché ho tre bambini e la forza la devo avere solo per loro”.

Il marito ha sporto denuncia per colpa medica

Il marito di Angela adesso ha sporto denuncia nei confronti del primo chirurgo a cui si era rivolta la donna, con lo scopo di fare luce sull’accaduto e ottenere giustizia. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime e sta indagando sul caso.