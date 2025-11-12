Il circo Rolando Orfei fa tappa a Giugliano, uno show unico nel suo genere

PUBBLICITÀ

Continua il grande successo del nuovo show targato Circo Ralando Orfei, in collaborazione con lo showman KRASSYM (presentatore dello spettacolo) e del conduttore radiofonico e televisivo Valerio Nobili con la strocia famiglia circense Coda Prin. Il famoso complesso circense dal 21 Novembre sarà a Giugliano in Campania (Via Oasi Sacro Cuore) in programma fino al 30 Novembre e presenter tutti i giorni i seguenti spettacoli: Lunedi – Marte e Mercoledi ore 17:00 e ore 19:30 – Giovedi riposo – Venerdi – Sabato e Domenica ore 17:00 e ore 19:30. Si tratta di uno spettacolo pluripremiato e visto da milioni di persone ,con attrazioni internazionali e che vede nella grande pista tante novità come: l’overture musicale “Splendida Armonia” composta dal maestro Nicola Ursino e interpretata dallo showman KRASSYM e dal prentatore e speaker radiofonico Valerio Nobili, direttamente dagli Stati Uniti d’America l’attesissima performance della Donna LASER interpretata dalla bravissima artista circense Kelly Maugeri, che trasformerà il tendone in un’esperienza immersiva grazie a un gioco di luci altamente scenografico, capace di creare un’atmosfera surreale, in pista anche la giovane ed elegante contorsionista Kendra D’Amico ed il talentuoso giocoliere con le palline Konnor D’Amico, dal Cile l’acclamata troupe di trapezisti The Flying Milla specializzati nel trapezio volante, noti per la loro spettacolare bravura e per le evoluzioni acrobatiche di elevata difficoltà come il triplo salto mortale e il doppio passaggio della morte.

Risate assicurate con i famosi ed internazionali clown del circo: Cirillo (Jones Coda Prin) “clown Nino” (Dylan Coda Prin) e “clown Gino” (Russell Coda Prin) ed il talentuoso clown-giocoliere Johnny Bello (Kenneth Coda Prin), e ancora . Nella grande pista tanti animali: dai cavalli in libertà presentati dall’addestratore Davide Hamar, al numero delle tigri presentate dai famosi domatori Alex e Luke Franchetti fino ad arrivare agli animali esotici presentati dall’addestratrice Karyn Galves.

Uno show unico nel suo genere! che nella sua modernità abbraccia e rispetta la vera e consolida tradizione circense italiana e che vedrà scendere nella grande pista tanti artisti di primo livello provenienti da tutto il mondo. In pista artisti con esibizioni da record, premiati nei più importanti festival internazionali. KRASSYM e il Circo Rolando Orfei vi aspettano in tour in Campania e a partire dal 19 Dicembre e per tutte le festività natalizie farà tappa a Cercola – Napoli – in Viale Europa!