IL cuore destinato a Domenico batte ancora, salvato un altro bimbo

Come noto, per Domenico, il bambino che ha ricevuto un organo danneggiato nel trapianto non ci sono più speranze, ma il cuore che doveva essere destinato a lui batterà in un altro piccolo paziente. Dopo un’attenta valutazione, il parere del vertice dell’Heart Team – durato cinque ore all’ospedale Monaldi di Napoli – è stato definitivo: il bimbo a cui è stato impiantato un cuore bruciato non è trapiantabile. Da lì, la decisione, quasi dovuta: l’organo andrà a un suo coetaneo, primo nella lista nazionale d’urgenza, che verrà operato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.