Il Giro d’Italia 2023 tocca Napoli, tappa tra le meraviglie del Vesuvio e della Costiera

Dopo l’arrivo sul lungomare della tappa di quest’anno, il Giro d’Italia conferma il suo rinnovato amore per Napoli. E, infatti, torna in città anche per il 2023 con la tappa Napoli-Napoli, la sesta del Giro, in programma l’11 maggio. Lo hanno reso noto gli organizzatori.

Il giro d’Italia fa tappa a Napoli, il percorso tra le meraviglie del vesuviano e delle costiere amalfitana e sorrentina

Il percorso in cui si snoderà la tappa lasciata la città, attraverserà l’area interna del Vesuvio fino a Pompei e alla sua area archeologica. Poi salirà sul Valico di Chiunzi per planare su Ravello e Amalfi per raggiungere successivamente Positano, Sorrento. E, infine, risalire la penisola sorrentina e la fascia vesuviana costiera per giungere nuovamente a Napoli, dove i corridori si sfideranno per la vittoria.

La tappa per promuovere lo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale

La tappa, voluta dalla Città Metropolitana di Napoli anche per il 2023 per promuovere lo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale, toccherà quindi alcuni dei luoghi più belli al mondo. Come Napoli, il Vesuvio, Pompei, le meraviglie delle due costiere, amalfitana e sorrentina, il Parco archeologico di Ercolano e la Reggia di Portici, il Miglio d’Oro. Alla cerimonia di presentazione del Giro, al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano, la Città Metropolitana di Napoli è stata rappresentata dal Vice Sindaco, Giuseppe Cirillo. Presente anche Giuseppe Tito, Sindaco di Meta e Consigliere metropolitano delegato al mare, alle Coste e al Monte Faito. Della tappa non sono state ancora ufficializzate partenza e arrivo ma è possibile una replica di Piazza Plebiscito per il via e Lungomare per il traguardo. Il Giro arriverà a Napoli per la 46/a volta.

Il percorso della tappa

La Napoli – Napoli 2023 sarà una di quelle che gli organizzatori definiscono ‘tappe mosse’, nervose: non per scalatori, ma nemmeno solo per i velocisti. Una tappa breve, di circa 160 km ma intensa. Due traguardi volanti, a Pompei e Castellammare. Due i gran premi della montagna, uno sul Valico di Chiunzi, al 48/o chilometro e un’altitudine di 683 metri, e uno al km 95, a Capo di Mondo, a 469 metri – con vista sulla costiera sorrentina e amalfitana. Dal quale si scenderà verso Sorrento per gli ultimi 50 km, tutti pianeggianti, che porteranno al traguardo di Napoli. Il Giro ha previsto altre due tappe in Campania. Una con arrivo a Laceno e una con traguardo a Salerno. (ANSA).