PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàIl Governo taglia i trasporti al Sud, ridotti i fidanziamenti per la...
Attualità e Società

Il Governo taglia i trasporti al Sud, ridotti i fidanziamenti per la tratta Afragola-metro Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Il Governo taglia i trasporti al Sud, ridotti i fidanziamenti per la tratta Afragola-metro Napoli
PUBBLICITÀ

Dopo i tagli previsti nella manovra finanziaria del Governo, che riducono di 15 milioni di euro i fondi destinati all’estensione del trasporto rapido di massa tra Afragola e la metropolitana di Napoli e alla fornitura di nuovi treni, monta la protesta.

Un definanziamento di 50 milioni nel 2026 per la linea C della metropolitana di Roma.

PUBBLICITÀ

Altri 15 milioni in meno per la linea M4 della metro di Milano.

Ridotti di 15 milioni anche i finanziamenti per estendere la rete del trasporto rapido di massa tra Afragola e la metropolitana di Napoli e la fornitura di treni. E’ quanto prevede una delle tabelle allegate alla manovra con l’elenco dei Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente. Tra le voci relative al Ministero delle Infrastrutture spiccano poi il definanziamento per 13 milioni nel 2026 del Fondo per la mobilità sostenibile e i 2 milioni in meno sempre nel 2026 al Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati