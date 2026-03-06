Il Museo di Pietrarsa celebra le donne: 8 marzo tra cultura, bellezza e racconti in movimento

PUBBLICITÀ

L’8 marzo 2026 il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa celebra la Giornata Internazionale della Donna con una serie di iniziative culturali e percorsi tematici che mettono al centro storie, voci e prospettive femminili. Un’occasione per vivere il Museo attraverso uno sguardo nuovo e partecipato.

La giornata dedicata a tutte le donne

Dalle 9:30 alle 19:30, tutte le donne potranno accedere al Museo di Pietrarsa con biglietto speciale al costo di 1,00 euro, mentre l’ingresso sarà gratuito per le visitatrici in possesso di CLC per ferrovieri in servizio. Un’occasione unica per esplorare il sito museale, tra locomotive storiche, padiglioni industriali e scorci panoramici affacciati sul Golfo di Napoli.

Terrazze Pietrarsa: brindisi e ospitalità

Alle Terrazze Pietrarsa, il Bistrot e la Pizzeria offriranno un calice omaggio a tutte le donne che prenoteranno per il pranzo (12:00 – 17:00). Un momento conviviale vista mare per celebrare insieme la ricorrenza (prenotazioni al numero 335 6422368)

“Donne tra Vapore e Coraggio”: performance teatrale itinerante

A completare la giornata sarà il percorso teatrale itinerante “Donne tra Vapore e Coraggio”, in programma alle 19:30 e alle 20:45. L’evento trasformerà binari e officine del Museo in un racconto narrativo immersivo.

Guidati dalla figura simbolica della Viaggiatrice, i partecipanti incontreranno personaggi femminili ispirati a storie reali e rappresentative dell’industria ferroviaria: L’Operaia, voce del lavoro silenzioso e fondamentale delle officine; La Ribelle, memoria delle rivendicazioni e degli eventi che hanno segnato Pietrarsa; L’Artista e la Giovane, ponti tra memoria, creatività e futuro. Il racconto includerà anche riferimenti storici come l’Eccidio di Pietrarsa, restituendo dignità e voce alle donne che hanno segnato – spesso nell’ombra – la storia del lavoro industriale italiano.

A dare forza all’intera narrazione sarà il Coro delle Donne, presenza collettiva che animerà gli spazi e trasformerà il vapore delle locomotive in simbolo di resistenza, movimento e progresso.

Il costo per prendere parte all’iniziativa serale è di 15 euro a persona.

Dettagli per la visita al Museo

Quando: Domenica 8 marzo 2026

Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – Via Pietrarsa, Napoli

Orari: Visite al Museo: 9:30 – 19:30

Prezzo: 1,00 € a persona (ingresso con visita libera al Museo); ingresso omaggio per visitatrici in possesso di CLC per ferrovieri in servizio