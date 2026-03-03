PUBBLICITÀ

Il trionfo di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì” è diventato l’argomento dominante di tutto lo stivale, le radio non fanno altro che ripeterla e la città di Napoli, in particolare, vive giorni di entusiasmo contagioso esultando la sua vittoria.

Ma quando la popolarità cresce, cresce anche l’attenzione di chi prova a cavalcarla in maniera poco corretta. Nelle ultime ore infatti è comparso online un presunto store chiamato “Per sempre sì shop” che utilizza il nome e l’immagine del cantante per promuovere merchandising legato al brano.

Il pezzotto su “Per sempre sì”, usano la canzone di Sal Da Vinci per fare soldi e vendere anelli

A fare chiarezza è stato lo stesso Sal Da Vinci che sui suoi social ha precisato, tramite una storia: “ATTENZIONE. Sta circolando un sito chiamato “Per Sempre Si Shop” che utilizza il nostro nome e la nostra immagine. NON ESISTE ANCORA ALCUN MERCHANDISING UFFICIALE LEGATO AL BRANO “PER SEMPRE SI”. NON ABBIAMO NESSUN TIPO DI COLLEGAMENTO CON QUEL SITO. Si tratta di una FAKE creata per sciacallaggio. Vi invitiamo a non effettuare acquisti e a segnalare immediatamente la pagina. Per qualsiasi informazione fate riferimento esclusivamente ai miei canali ufficiali. Grazie a tutti per il supporto”. A conferma, dunque, del fatto che il sito non abbia nulla a che fare col fresco vincitore di Sanremo né tantomeno con la sua famiglia.

Si tratta dunque di un’iniziativa non autorizzata, creata esclusivamente per sfruttare l’onda del successo sanremese e che al momento non esiste alcun merchandising ufficiale. Il cantate ha invitato il suo pubblico ad essere prudenti e ad affidarsi esclusivamente ai suoi canali ufficiali per evitare spiacevoli sorprese.