Il terno sulla ruota di Napoli regala 215mila euro tra Aversa e Caserta

Di Redazione Internapoli
Lotto protagonista nel Napoletano, mega vincite con pochi euro a Marigliano e Pompei
Il concorso del Lotto di martedì 10 marzo ha premiato la Campania e in particolare la provincia di Caserta, dove è stata registrata una vera e propria pioggia di vincite per un totale di 251.250 euro. Come riporta Agipronews, a portare fortuna è stato il terno 26-35-87 sulla ruota di Napoli, che ad Aversa ha portato a quattro vincite da 45.000 euro ciascuna con un terno secco, oltre ad altre due da 23.750 euro con tre ambi e un terno. La stessa combinazione di numeri ha portato a un’altra vincita da 23.750 euro, sempre con tre ambi e un terno, a Teverola, sempre in provincia di Caserta. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 278,2 milioni di euro da inizio anno.

10eLotto, colpo da 100mila euro a San Giorgio del Sannio

Festeggia la Campania con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, poker da 139.500 euro nel concorso di martedì 10 marzo. Centrati 100mila euro a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, grazie a un “9” Doppio Oro e una giocata da 3 euro in un punto vendita di Via dei Bersaglieri. Da segnalare anche un colpo da 20mila euro ad Aversa, provincia di Caserta, con un “9” e una giocata da 1 euro presso un esercizio di Via Roma. A questi si aggiungono 10.500 euro ad Afragola , in Via Milano, e 9mila euro a Napoli in Via Mario Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 800 milioni da inizio anno.

