Il terribile male uccide ancora giovani in Campania, la maestra Sabrina muore a 30 anni

Lacrime a Cervinara, in provincia di Caserta, per la morte della giovane insegnante Sabrina Massaro. La 30enne ha lottato con tutte le sue forze ma, purtroppo, il terribile ‘male del secolo’ non le ha lasciato scampo. Sabrina era una forza della natura: solare, disponibile e generosa. Così la ricordano gli alunni ed i colleghi dell’l’Istituto Comprensivo “Cosimo Massaro” di Altavilla Irpina. Le due comunità sono sconvolte per la grave e prematura perdita della giovane insegnante.

I post di dolore per la scomparsa di Sabrina Massaro

“Ci ha lasciati un’altra giovane, che dolore” si legge su Facebook. “Mi auguro che esista veramente un mondo migliore dopo la morte, perché morire così giovane così bella:mi fa ‘pensare che il male resta ed il bene va in un posto migliore” scrive Savio. Sconvolta anche la comunità di Altavilla Irpina, paese in cui la giovane Sabrina era stimata e apprezzata dai suoi alunni. “L’amministrazione comunale è vicina al dolore della famiglia Massaro per la scomparsa della giovane maestra Sabrina dell’Istituto Comprensivo ‘C.Caruso’” si legge nella nota ufficiale del sindaco Mario Vanni.

Nel rispetto delle norme vigenti di comportamento, i funerali questa mattina, ore 10.30, nella chiesa di S. Adiutore

Seguici Sui Nostri Canali Social

Rimani Aggiornato Sulle Notizie Di Oggi