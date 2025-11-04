Il tiktoker Alex Garini sotto i ferri: “Un piccolo intervento che rimandavo da un po’”

PUBBLICITÀ

Il tiktoker Alex Garini ha annunciato di dover subire un intervento chirurgico. Il tiktoker, tuttavia, ha assicurato i suoi tanti follower spiegando che non si tratta di una cosa grave.

Queste le sue parole accompagnate da una foto mentre è nella sua stanza d’ospedale. “Un piccolo intervento che rimandavo da un po’… oggi finalmente si fa. Con serenità e col sorriso, perché prendersi cura di sé è sempre la scelta giusta. Scusate se sarò un po’ assente in questi giorni, Ó TIEMP CHE M’ARRIPIGL Cercherò comunque di caricare video che ho registrato in questi giorni accussi nun ve scurdat e me Ps. Pure in ospedale STO TROPP BELLILL KIMEVVIV, par nu model!”.

Alex Garini, napoletano classe ’85, professione infermiere e comico per passione. Utilizza da anni i social per divulgare il verbo “sorridere” e fare un’iniezione di positività ogni mattina alle persone della sua comitiva virtuale. Circa 200.000 sono i followers che lo seguono quotidianamente.