In volo con l’inchiostro: la vita eclettica di Giuseppe Annunziata e le follie itineranti del tatuatore Marco Cantone

Giuseppe Annunziata non è semplicemente un fotografo. È un personaggio, una mente creativa al limite dell’ordinario, uno spirito libero che ama vivere sospeso tra arte, lusso e follia. Le sue giornate sembrano uscite da un film che mischia rock, poesia e alta moda — e la sua ultima trovata lo conferma: un tatuatore a bordo del suo yacht… e poi sul suo aereo.

Sì, avete capito bene.

Tutto è iniziato con un’idea stravagante, come sempre quando si parla di Giuseppe. Durante un tramonto dorato a bordo del suo yacht, in rada davanti alla costa di Castellammare di Stabia, il fotografo ha deciso che era il momento di imprimere sulla pelle due simboli molto personali. Ma non poteva essere un tatuaggio qualunque. Né tantomeno un tatuatore qualunque.

Per questo ha chiamato Marco Cantone, il nome che conta quando si parla di tatuaggi d’autore. Un artista dell’inchiostro, capace di viaggiare da Tokyo a Los Angeles per accontentare le richieste più assurde dei suoi clienti VIP. In quel momento, Marco era a New York, ma in perfetto stile Cantone ha preso il primo volo per l’Italia, diretto verso Napoli, dove lo attendeva la “tela” più imprevedibile: Giuseppe Annunziata.

A bordo dello yacht, in un’atmosfera surreale tra champagne, musica elettronica e il rumore delle onde, Marco ha eseguito due tatuaggi destinati a diventare leggenda. Ma proprio quando si pensava che il massimo della follia fosse stato raggiunto, Giuseppe ha rilanciato:

“Marco, ora ti voglio sul mio aereo. Decolliamo… e tu mi tatui in volo.”

E così sarà.

Presto, Giuseppe volerà con il suo velivolo personale, trasformato per l’occasione in uno studio di tatuaggi ad alta quota. Il primo tatuaggio in decollo, sospeso tra cielo e nuvole, con vista sull’orizzonte del Mediterraneo. Un gesto simbolico e artistico, che unisce libertà, vertigine e un pizzico di pura pazzia — ma quella pazzia bella, che rende certi momenti indimenticabili.

Giuseppe e Marco sono l’incontro perfetto tra due mondi fuori dagli schemi: uno fotografa emozioni in movimento, l’altro le incide sulla pelle. Entrambi vivono d’intensità, entrambi sfidano i limiti dell’ordinario.

E mentre molti sognano una vita straordinaria, Giuseppe Annunziata la vive — un tatuaggio (e un decollo) alla volta.

