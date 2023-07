Incendiato il portone di una ditta di autonoleggio, paura nel Napoletano

PUBBLICITÀ

Stanotte carabinieri della stazione di Somma Vesuviana sono intervenuti in Via Pomintella presso una ditta di noleggio auto. Sconosciuti avrebbero incendiato il portone di ingresso. Non ci sono feriti. Indagini sono in corso per chiarire dinamica e le fiamme sono state e domate dai Vigili del fuoco.

Lo scorso 23 aprile i carabinieri sono intervenuti in Via Carmine 50 per l’incendio di un auto. Si tratta di un veicolo di un 54enne del posto, padre di ex consigliere comunale di Somma Vesuviana. L’auto è stata distrutta completamente, le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Ponticelli. Danneggiato anche un portone di un locale vicino. Indagini in corso per chiarire dinamica, ipotesi più verosimile è natura accidentale.

Stanotte i carabinieri della stazione di Monteruscello sono intervenuti in Via Grazia Deledda per l’incendio di un’auto. In fiamme una Mercedes classe intestata ad un incensurato del 71. Il rogo, spento dai vigili del fuoco di Monteruscello, ha danneggiato parzialmente altre due auto parcheggiate poco distanti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e la matrice dell’evento.

INCENDIO A NAPOLI

Tra sabato e domenica a Napoli, poco dopo le 3, i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli sono intervenuti in via Giustiniano, nel quartiere di Soccavo. Una Fiat 500L parcheggiata in strada è stata danneggiata da un incendio. Il veicolo è intestato ad una donna di 47 anni. Fiamme spente dai vigili del fuoco, indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.