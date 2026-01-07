Incendio ai Quartieri spagnoli, venti persone intossicate

PUBBLICITÀ

Cinque sfollati e venti persone intossicate. Questo il bilancio del rogo sviluppatosi in un basso in vico Campanile al Consiglio ai Quartieri spagnoli con le fiamme che hanno interessato anche lo stabile adiacente di via Girardi. Un rogo che poteva portare a ben altre conseguenze e che solo grazie al tempestivo intervento degli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale, del commissariato Montecalvario e dei vigili del fuoco non ha portato a ben altre conseguenze. Secondo la prima ricostruzione ad accorgersi del rogo sarebbe stato il cagnolino della coppia residente nel basso dove si sono originate le fiamme, incendio causato molto probabilmente da un corto circuito a qualche elettrodomestico. Il cagnolino ha svegliato la padrona che si era addormentata sul divano e questa ha subito dato l’allarme. Le fiamme e il fumo hanno subito avvolto la palazzina: sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e quelli del commissariato Montecalvario che hanno provveduto a far uscire dallo stabile i residenti. I poliziotti sono riusciti anche a mettere in salvo una signora impossibilitata a muoversi grazie ad una sedia a rotelle e ad alcuni asciugamani bagnati per evitare che la stessa inalasse i fumi. Non è stato facile metterla in salvo anche perché le strade dello stabile erano strette, erano avvolte dalle fiamme e gli agenti sono intervenuti passando tra le stesse a rischio della loro incolumità. Alla fine tutto sono stati messi in salvo con lo stabile evacuato: bisognerà attendere gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco per confermare la dinamica accidentale dell’incendio