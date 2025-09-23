PUBBLICITÀ
Appicca l'incendio e ferisce la donna incinta, arrestato a Castellammare
Stamattina i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per incendio doloso e lesioni personali un 78enne. L’anziano questa notte avrebbe cosparso con del liquido infiammabile la porta dell’abitazione di alcuni vicini al quinto piano dello stabile in cui vive a via Brambilla per poi appiccare l’incendio. I vicini, insospettiti dai rumori, si sono fortunatamente svegliati subito e hanno spento le fiamme con non poche difficoltà.

Una degli abitanti del quinto piano, una 38enne incinta, ha riportato lesioni ai piedi giudicate guaribili in 30 giorni. I vigili del fuoco hanno confermato l’ipotesi dolosa. I carabinieri hanno sequestrato una tanica con all’interno benzina trovata nell’abitazione dell’anziano e un coltello che l’uomo aveva addosso. Sequestrato anche un accendino verosimilmente utilizzato per appiccare l’incendio. L’arrestato è stato trasferito in carcere. Dai primi accertamenti pare che le vittime del quinto piano “disturbassero” l’arrestato. 

