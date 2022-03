Incidente al ‘solito’ incrocio a Mugnano, auto capovolta dopo lo scontro

Ieri sera si è verificato l’ennesimo incidente d’auto tra via Antonio De Curtis e via Ugo Foscolo a Mugnano. Secondo le ricostruzione dei residenti due Lancia Ypsilon si sono scontrate violentemente alle ore 21 circa: la vettura scura si è capovolta in seguito al forte impatto mentre quella rossa ha subito diversi danni alla parte anteriore. I feriti sono stati trasferiti nel vicino ospedale di Giugliano mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per riportare la Lancia nera all’assetto originale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Mugnano.

Da tempo i residenti della zona chiedono l’intervento del Comune al fine di apportare modifiche al senso di marcia, rendendo via Foscolo accessibile solo in entrata da via De Curtis. Spesso la loro tranquillità domestica viene interrotta da un’incidente d’auto. Purtroppo in quel tratto di strada si registrano scontri tra auto, soprattutto, durante le serate del weekend.