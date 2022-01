Tragico incidente sulla Provinciale, imprenditore di Napoli muore dopo l’impatto

Stamattina un imprenditore di Napoli è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nei pressi della zona industriale di Pignataro Maggiore. Come riporta Edizione Caserta l’uomo guidava una Mercedes e stava raggiungendo la sua azienda di pedane e imballaggi. Dalle indagini affidate ai carabinieri della Compagnia di Capua non risultano coinvolti altri veicoli. Sulla dinamica sono in corso indagini ma dopo i primi rilievi sembrerebbe che l’incidente sia frutto di una distrazione o di un errore dell’uomo.

Il 50enne sarebbe uscito di strada lungo la Provinciale che collega l’Appia alla zona industriale casertana. L’auto è finita in un canale dove sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il corpo. Adesso sulla salma l’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’esame autoptico e il conseguente trasferimento all’istituto di medicina legale di Caserta.