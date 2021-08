Dramma questa mattina sulla Statale Sinnica dove due persone sono morte in seguito ad un violento incidente. L’impatto è avvenuto nel territorio di Lauria, in provincia di Potenza. Ancora da definire le cause dello schianto, che ha visto protagonisti un furgone ed un’autovettura.

Purtroppo entrambi i conducenti hanno perso la vita. Si tratta di Giuseppe Milione, giovane di 27 anni del posto, e di Raffaele Dattolo, 56enne di Sala Consilina. Sul posto, oltre a due ambulanze, sono giunti anche carabinieri, polizia, Vigili del Fuoco e Anas.

Per la scomparsa di Raffaele Dattolo ha espresso il suo cordoglio l’ANA – Associazione Nazionale Ambulanti del sindacato Ugl: “Lo chiamano rischio di impresa. Noi lo chiamiamo rischio e basta. È il rischio che ogni ambulante ogni mattina corre per raggiungere il mercato in ogni città e comune d’Italia. Siamo addolorati ed esprimiamo le più sentite condoglianze ai famigliari di Raffaele, consapevoli che nulla potrà lenire il grande dolore che li ha colpiti”.