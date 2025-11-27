Infiltrazioni al Maradona, il Comune di Napoli vuole vederci chiaro: “Sembra intelligenza artificiale”

PUBBLICITÀ

Il video diffuso da un tifoso sui social delle spaccature e infiltrazioni dello Stadio Maradona, in occasione del maltempo durante la gara di martedì in Champions, sarà sottoposto a verifiche da parte del Comune di Napoli.

Lo scrive Il Mattino: “Da Palazzo San Giacomo filtra però il dubbio sulla possibilità che i “fili di pioggia”, così lineari e regolari, siano stati realizzati ad hoc con l’intelligenza artificiale. Nelle prossime ore – fanno sapere dal Comune – saranno portate avanti delle verifiche con degli esperti di film-making e filtri per appurare la veridicità delle immagini che sono circolate”.

