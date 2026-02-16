PUBBLICITÀ
Infortunio Rrahmani: le prime sensazioni non sono buone

Redazione Internapoli
Il Napoli trattiene il fiato in attesa degli esami. Si conoscerà domani il reale stato di salute di Amir Rrahmani, costretto ad alzare nuovamente bandiera bianca nel secondo tempo dell’ultima gara.

Per il difensore kosovaro si tratta del terzo stop stagionale. Un’annata fin qui complicata sul piano fisico: tra campionato e coppe ha già saltato 13 partite, e il timore è che lo stop possa allungare ulteriormente il conto.

Il problema è sorto durante un recupero difensivo, mentre rincorreva Wesley verso la porta difesa da Milinkovic. In quell’azione Rrahmani ha accusato un’iperestensione della coscia sinistra, fermandosi poco dopo e chiedendo il cambio.

Non è la prima volta che quella zona dà segnali di sofferenza. Lo scorso 18 gennaio, contro il Sassuolo, si era fermato per una lesione distrattiva al gluteo sinistro. L’area interessata, anche questa volta, sembrerebbe essere la stessa.

Ora la parola passa agli accertamenti strumentali. Solo dopo si potrà capire l’entità del nuovo infortunio e i tempi di recupero. Per il Napoli, che in questa fase della stagione ha bisogno di certezze, sarebbe un’altra assenza pesante in difesa.

